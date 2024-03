Twoje wyniki wyszukiwania

Nowe przepisy dotyczące sprzedaży nieruchomości

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 16 marca, 2024 Miasto 0

Od ostatniego roku istnieje obowiązek posiadania świadectwa energetycznego budynku zarówno dla deweloperów, jak i indywidualnych właścicieli nieruchomości. Według ekspertów, efektywność energetyczna oraz sposób ogrzewania mają kluczowe znaczenie dla rynku mieszkaniowego.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez portal samorzadowy.pl, deweloperzy od roku są zobowiązani do dołączenia świadectwa energetycznego do dokumentacji zakończenia budowy. W krajach zachodnich Unii Europejskiej stosowanie świadectw energetycznych jest praktykowane od wielu lat. Analiza ofert sprzedaży budynków z uwzględnieniem klasy energetycznej wykazała różnice w cenach.

Nieruchomości o najwyższej klasie energetycznej A, charakteryzujące się niskim zużyciem energii na ogrzewanie, są wyceniane wyżej niż te z najniższą klasą energetyczną G. Klasy energetyczne są mocno uzależnione od rodzaju ogrzewania.

W styczniu tego roku 40% ofert na rynku deweloperskim dotyczyło nieruchomości wyposażonych w pompę ciepła. Cena za metr kwadratowy takiej nieruchomości wynosiła średnio blisko 6,9 tysiąca złotych na rynku deweloperskim i ponad 7,6 tysiąca złotych na rynku wtórnym.

Ceny nieruchomości ogrzewanych gazem wzrosły o 12%, natomiast najwyższe ceny dotyczą domów podłączonych do sieci miejskich, które wynoszą około 7,7 tysiąca złotych za metr kwadratowy. Liczba budynków mieszkalnych podłączonych do sieci ciepłowniczych wynosi 1 milion, jednak liczba mieszkań ogrzewanych z ciepła systemowego jest znacznie większa.

Unia Europejska dąży do dekarbonizacji źródeł ciepła, a jednym z celów polityki klimatycznej jest ograniczenie emisji CO2. Zgodnie z wytycznymi, od 2028 roku wszystkie nowe budynki mieszkalne powinny być zasilane urządzeniami grzewczymi, które nie emitują CO2 do atmosfery.

Ekspertka rynku nieruchomości, Karolina Klimaszewska, podkreśla konieczność podejmowania długoterminowych decyzji dotyczących nieruchomości, z uwzględnieniem kosztów eksploatacji. Od kwietnia konieczne będzie uwzględnienie klasy energetycznej nieruchomości w ofercie sprzedaży.

Przepisy dotyczące efektywności energetycznej nieruchomości będą stawać się coraz bardziej rygorystyczne, co warto mieć na uwadze podczas podejmowania decyzji dotyczących zakupu mieszkania czy domu.

