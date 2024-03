Twoje wyniki wyszukiwania

Ratownictwo zabytków na terenie powiatu poznańskiego

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 16 marca, 2024 Miasto 0

Nabór wniosków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach na terenie powiatu poznańskiego ruszył. Starostwo powiatowe przeznacza na ten cel 2,5 mln zł. Co roku samorząd kontynuuje inwestycje w ratowanie zabytków, które stanowią nie tylko dziedzictwo kulturowe, ale również wizytówkę regionu.

W ciągu ostatnich 25 lat przeznaczono na renowacje ponad 18 mln zł, które trafiły do prawie 90 podmiotów. To spora suma, która przyczyniła się do przywrócenia dawnej świetności wielu zaniedbanych budynków. W ubiegłorocznym naborze środków skorzystało 38 obiektów, a w tym roku starostwo liczy na jeszcze większą liczbę zgłoszeń.

Warto skorzystać z możliwości dofinansowania, bowiem nabór wniosków trwa do 27 marca. Kwoty przeznaczone na ratowanie zabytków rokrocznie powiększają się, co jest dobrą wiadomością dla wszystkich zainteresowanych. Rzeczniczka starosty, Katarzyna Wozińska-Gracz, zachęca wszystkich do składania dokumentów, podkreślając, że samorząd starannie wybiera projekty do sfinansowania.

Coraz większa uwaga jest również skupiana na ochronie dóbr kultury sakralnej. Duża część środków jest przeznaczana na ten cel. Jednak nie tylko instytucje i jednostki samorządu terytorialnego mogą liczyć na pomoc. Również prywatne budynki, takie jak wille, domy mieszkalne czy pałace, mogą otrzymać wsparcie.

Starosta Jan Grabkowski podkreśla, że inwestowanie w ratowanie zabytków przynosi namacalne efekty. Wiele budynków, które przez lata popadały w ruinę, odzyskało dawną świetność dzięki wsparciu finansowemu. To daje im drugie życie i ma pozytywny wpływ na cały region. Mieszkańcy wyrażają duże zainteresowanie projektem, składając liczne wnioski. W ubiegłym roku wpłynęło ich prawie 50.

Wszystkie dokumenty można składać osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu do godziny 12:00 dnia 27 marca lub wysyłać pocztą. Zachęcamy do wzięcia udziału w tegorocznej edycji programu ratownictwa zabytków na terenie powiatu poznańskiego i do zgłaszania wartościowych projektów. Im więcej osób będzie zaangażowanych, tym większa będzie szansa na przywrócenie dawnych wartości naszemu regionowi.

