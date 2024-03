Twoje wyniki wyszukiwania

Rynki nieruchomości w Wielkiej Brytanii na skraju kryzysu

16 marca, 2024

Rynki nieruchomości w Wielkiej Brytanii stoją obecnie w obliczu głębokiego kryzysu. Ceny nieruchomości spadają, liczba transakcji maleje, a czas sprzedaży nieruchomości wydłuża się. Jednak to nie wszystko – ogromne problemy dotykają również branżę dewelopersko-budowlaną, która zmaga się z falą upadłości.

Wielka Brytania, znana z wysokich cen domów, teraz doświadcza spadku popytu ze strony nabywców, co przyczynia się do ochłodzenia na rynku nieruchomości. Dane przedstawione przez HMRC pokazują, że w styczniu 2024 roku liczba transakcji na rynku nieruchomości spadła o 12% w porównaniu do roku poprzedniego.

Spadającym cenom towarzyszy również powolne tempo sprzedaży. Przykładowo, w grudniu ubiegłego roku ceny najbardziej spadły w Londynie (-4,8%) oraz na południowym wschodzie Anglii (-4,6%). Z kolei branża deweloperska boryka się z poważnymi problemami, które mają coraz większy wpływ na małe i średnie firmy. Liczba upadłości wśród deweloperów i firm budowlanych stale rośnie, a nawet duże spółki, które są lepiej zabezpieczone finansowo, odczuwają skutki kryzysu.

Przykładem jednej z dotkniętych upadłością firm jest Stewart Milne Group, jedna z największych spółek deweloperskich w Szkocji. Innym przykładem jest firma Corinthian Homes, która nie zdołała skończyć ostatniego projektu budowy nieruchomości wakacyjnych w Kornwalii. Te przypadki są tylko kilkoma z wielu, które potwierdzają trudności, z jakimi boryka się również sektor budowlany.

Kryzys na rynku nieruchomości oraz problemy branży deweloperskiej mają ogromne konsekwencje dla kraju. Spadek siły nabywczej konsumentów, inflacja i wysokie stopy procentowe przypominają o zbliżającej się recesji, którą można już zauważyć w innych krajach, na przykład w Niemczech.

Wielka Brytania musi zmierzyć się z poważnymi wyzwaniami, aby odwrócić sytuację na rynku nieruchomości i wesprzeć branżę budowlaną, która odgrywa kluczową rolę nie tylko w dostarczaniu domów, ale również w tworzeniu miejsc pracy. Środki zaradcze i działania rządu będą niezbędne, aby odbudować te dziedziny i zapewnić ich stabilność w przyszłości.

