Twoje wyniki wyszukiwania

Sprzedaż domu ze wszystkimi udogodnieniami w Sochaczewie

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 16 marca, 2024 Miasto 0

Na sprzedaż jest uroczy dom w zabudowie bliźniaczej w Sochaczewie, zlokalizowany przy ulicy Chodkiewicza. Dom o powierzchni zabudowy 69m2 składa się z przedpokoju tarasowego, łazienki oraz dwóch pokoi. Oprócz tego, budynek posiada również użytkowy strych, który można wykorzystać według własnych potrzeb.

Nieruchomość posiada ogrodzoną działkę o powierzchni 540m2. Na terenie znajduje się również budynek gospodarczy o powierzchni 33m2, który pomieści letnią kuchnię, pomieszczenie z prysznicem oraz narzędziownię. To idealne miejsce do przechowywania narzędzi ogrodowych oraz urządzeń domowych.

Co więcej, nieruchomość znajduje się w bardzo dogodnej lokalizacji. W niedalekiej odległości od posesji znajdują się szkoła, przedszkole oraz sklepy spożywcze. Można więc szybko i wygodnie załatwić codzienne sprawy, bez konieczności długich podróży.

Odwiedzający tę nieruchomość nie będą musieli martwić się o media. Dom jest podłączony do sieci energetycznej oraz wodociągu miejskiego. Ponadto, na działce znajduje się szambo, które zapewnia prawidłowe odprowadzanie ścieków.

Jeżeli jesteś zainteresowany tą ofertą, możesz skontaktować się z nami pod numerem telefonu 602315962, aby uzyskać więcej informacji oraz umówić się na obejrzenie nieruchomości. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tą wyjątkową ofertą i zobaczenia domu na własne oczy. Ten dom to doskonała okazja dla osób poszukujących własnego, przytulnego miejsca do zamieszkania.

The real estate industry in Sochaczew, Poland is experiencing a steady growth, making it an attractive market for buyers and investors. With a charming semi-detached house for sale, located on Chodkiewicza Street, there is a great opportunity for those looking to find their own cozy place to live.

The 69m2 house consists of a terrace hallway, bathroom, and two rooms. Additionally, there is an attic that can be utilized according to personal needs. The property also includes a fenced plot of land with an area of 540m2. On the premises, there is a utility building with a size of 33m2, which can accommodate a summer kitchen, a shower room, and a tool shed. This is an ideal space for storing garden tools and household equipment.

Furthermore, the property is conveniently located in close proximity to a school, kindergarten, and grocery stores. This means that daily errands can be quickly and easily completed without the need for long journeys.

Visitors to this property don’t have to worry about utilities either. The house is connected to the power grid and the municipal water supply. Additionally, there is a septic tank on the plot, ensuring proper sewage disposal.

If you are interested in this offer, you can contact us at +48 602315962 to obtain more information and arrange a viewing of the property. We warmly invite you to explore this exceptional opportunity and see the house with your own eyes. This home is a perfect opportunity for those seeking their own cozy place to live.

For more information on the real estate market in Sochaczew and the surrounding area, you can visit the Sochaczew official website.