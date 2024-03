Twoje wyniki wyszukiwania

Bonarka Meadows: Nowe mieszkania w Krakowie

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 17 marca, 2024 Miasto 0

Firma Henniger Investment S.A. nabyła pozwolenie na budowę projektu mieszkaniowego Bonarka Meadows w Krakowie. To kolejna duża transakcja na polskim rynku nieruchomości. Zgodnie z planami, na działkach o powierzchni 10 400 mkw. powstanie kompleks czterech budynków z 434 nowoczesnymi mieszkaniami.

Inwestycja Bonarka Meadows jest częścią kompleksu biurowego Bonarka for Business (B4B), który zyskał uznanie ze strony renomowanych firm. Cały kompleks, zlokalizowany w doskonałej lokalizacji, został zbudowany z myślą o dobrze zbalansowanym życiu zawodowym i prywatnym. Przylegające do siebie nieruchomości oferują różnorodne funkcje i udogodnienia, tworząc wygodne miejsce do pracy, spędzania czasu wolnego i już niedługo także do zamieszkania.

Henniger Investment Group działający na polskim rynku od ponad 30 lat ma już na swoim koncie osiedle Wizjonerów w Krakowie, w którym znajduje się 1 600 mieszkań. Deweloper stawia na wygodę mieszkańców, oferując szeroką gamę udogodnień jak sklepy, restauracje czy żłobki. Ponadto, dla społeczności lokalnej wybudowano wielofunkcyjny klub sąsiedzki, który wpisał się w nowatorski charakter osiedla.

Bonarka Meadows to pierwszy, ale nie ostatni, projekt mieszkaniowy Henniger Investment w Krakowie. Firma rozpoczęła prace budowlane także na działkach w Gliwicach, Katowicach i Wrocławiu. Ambitne plany rozwoju dewelopera są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne mieszkania w atrakcyjnych lokalizacjach.

Transakcja sprzedaży terenu wraz z projektem Bonarka Meadows była dla firmy Revetas Capital kolejnym sukcesem na rynku nieruchomości w Polsce. Firma współpracowała również przy realizacji kompleksu biurowego B4B, który zyskał certyfikat BREEAM. Vlad Dragoescu, dyrektor ds. zarządzania portfelem w Revetas Capital, podkreśla, że inwestycja mieszkaniowa dodatkowo wzmocni pozycję kompleksu B4B jako atrakcyjnego miejsca do życia, pracy i rozrywki w Krakowie.

Firma Henniger Investment S.A. has acquired a permit to build the Bonarka Meadows residential project in Krakow, marking another significant transaction in the Polish real estate market. The project is set to consist of four buildings with 434 modern apartments, spread across a 10,400 square meter plot.

Bonarka Meadows is part of the Bonarka for Business (B4B) office complex, which has gained recognition from renowned companies. Located in an excellent location, the entire complex has been designed to provide a well-balanced professional and personal life. The adjacent properties offer various functions and amenities, creating a convenient place to work, spend free time, and soon, to live as well.

Henniger Investment Group, which has been operating in the Polish market for over 30 years, already has the Visionaries estate in Krakow, comprising 1,600 apartments, under its belt. The developer prioritizes the convenience of residents by offering a wide range of amenities such as shops, restaurants, and nurseries. Additionally, a multifunctional neighborhood club has been built for the local community, adding to the innovative character of the housing estate.

Bonarka Meadows is the first, but not the last, residential project by Henniger Investment in Krakow. The company has also started construction work on plots in Gliwice, Katowice, and Wroclaw. These ambitious expansion plans are a response to the growing demand for modern apartments in attractive locations.

The sale of the land along with the Bonarka Meadows project was another success for Revetas Capital in the Polish real estate market. The company has also worked on the development of the B4B office complex, which has received BREEAM certification. Vlad Dragoescu, Portfolio Management Director at Revetas Capital, emphasizes that the residential investment will further strengthen the position of the B4B complex as an attractive place to live, work, and enjoy leisure activities in Krakow.