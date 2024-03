Twoje wyniki wyszukiwania

Nowe obowiązki dla właścicieli nieruchomości – kontrola systemów grzewczych

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 17 marca, 2024 Miasto 0

Od 28 kwietnia 2023 roku właściciele nieruchomości będą zobowiązani do regularnych kontroli systemów grzewczych, obok już obowiązującego świadectwa energetycznego. Nowe przepisy wprowadzają obowiązkowe przeglądy instalacji, które mają na celu ochronę środowiska i zapewnienie efektywności energetycznej.

Obowiązek posiadania świadectwa energetycznego obowiązuje wszystkie nieruchomości mieszkalne, które zostały wystawione na sprzedaż lub wynajem, a także budynki wybudowane po 2009 roku. W przypadku domów jednorodzinnych, które zostały oddane do użytku przed 2009 rokiem i nie są wykorzystywane w celach komercyjnych, nie jest wymagane posiadanie świadectwa.

Koszt wykonania świadectwa energetycznego waha się zazwyczaj od 500 do 800 złotych, ale dla większych budynków w dużych miastach może sięgnąć nawet 1000 złotych lub więcej. Aby uzyskać świadectwo, konieczne jest skorzystanie z usług certyfikowanych audytorów lub firm specjalizujących się w audytach energetycznych.

Kontrole systemów grzewczych będą przeprowadzane według określonego harmonogramu. Cykliczne przeglądy będą się odbywać co 2, 3, 4 lub 5 lat, zależnie od mocy i rodzaju paliwa używanego w kotłach. Przykładowo, kotły opalane paliwem ciekłym lub stałym o mocy powyżej 100 kW będą poddawane kontroli co 2 lata, natomiast pozostałe źródła ciepła lub systemy ogrzewania o sumarycznej mocy powyżej 70 kW będą kontrolowane co 3 lata.

W przypadku braku zmian w charakterystyce energetycznej nieruchomości, powtórna kontrola nie będzie konieczna aż do upływu określonego cyklu czasowego. Jednak wszelkie modyfikacje wpływające na charakterystykę energetyczną budynku, jak na przykład zmiana źródła ogrzewania, będą wymagały dodatkowych kontroli.

Nowe przepisy mają na celu zwiększenie świadomości ekologicznej i efektywności energetycznej nieruchomości. Niedopełnienie tych obowiązków może skutkować karą grzywny sięgającą nawet 5 tysięcy złotych. Ważne jest, aby właściciele nieruchomości byli świadomi tych nowych wymogów i regularnie przeprowadzali kontrole systemów grzewczych.

The introduction of mandatory inspections of heating systems in addition to the existing energy performance certificate will have a significant impact on the industry. This new regulation aims to protect the environment and ensure energy efficiency in properties. The requirement for an energy performance certificate applies to all residential properties that are being sold or rented, as well as buildings constructed after 2009. However, it is not mandatory for single-family homes that were built before 2009 and are not used for commercial purposes.

The cost of obtaining an energy performance certificate typically ranges from 500 to 800 Polish zloty. For larger buildings in major cities, the cost may even exceed 1000 Polish zloty or more. To obtain the certificate, it is necessary to engage certified auditors or companies specializing in energy audits.

Inspections of heating systems will be conducted according to a specified schedule. Periodic inspections will take place every 2, 3, 4, or 5 years, depending on the power and type of fuel used in the boilers. For example, boilers fired with liquid or solid fuel with a power exceeding 100 kW will be subjected to inspections every 2 years, while other heat sources or heating systems with a total power exceeding 70 kW will be inspected every 3 years.

In the case of no changes in the energy characteristics of the property, a repeat inspection will not be necessary until the specified time cycle has elapsed. However, any modifications that impact the energy characteristics of the building, such as a change in heating source, will require additional inspections.

These new regulations aim to increase ecological awareness and energy efficiency in properties. Failure to comply with these requirements can result in fines of up to 5,000 Polish zloty. It is important for property owners to be aware of these new obligations and regularly conduct inspections of their heating systems.

