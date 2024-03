Twoje wyniki wyszukiwania

Popyt na mieszkania rośnie w Polsce: młodzi ludzie są aktywni na rynku nieruchomości

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 17 marca, 2024 Miasto 0

Coraz więcej młodych Polaków angażuje się w poszukiwania swojego pierwszego mieszkania, co pokazuje wzrost popytu na nieruchomości. Według raportu opublikowanego przez Barometr Metrohouse i Credipass, osoby poniżej 30 roku życia stanowiły 22% wszystkich nabywców mieszkań w czwartym kwartale ubiegłego roku. To ogromny wzrost w porównaniu do tylko 8% udziału w drugim kwartale 2023 roku.

Dane przekazują również informacje o korzyściach, jakie młodzi ludzie uzyskali uczestnicząc w programie mającym na celu zmniejszenie kosztów zakupu mieszkań. Analitycy Credipass i Metrohouse obliczyli, że przeciętna rata kredytu w ramach tego programu, wynoszącą 350 tysięcy złotych na 30 lat, była o 47% niższa w porównaniu do standardowych kwot udzielanych kredytów. W rezultacie nie dziwi fakt, że program ten zgromadził ponad 100 tysięcy wniosków o kredyt, stanowiąc 60% wszystkich wypłaconych środków w końcu ubiegłego roku.

Młodzi nabywcy częściej decydują się na mniejsze mieszkania, które kwalifikują się do programu dopłat. Na ogół wybierane są lokale o powierzchni przeciętnej wynoszącej 53 metry kwadratowe. Analiza transakcji pokazuje, że dominują mieszkania o powierzchni 46-55 metrów kwadratowych, choć niemal co piąty młody kredytobiorca preferuje mieszkania o powierzchni powyżej 66 metrów kwadratowych. Co trzecia transakcja dotyczy dwupokojowych mieszkań o powierzchni do 50 metrów kwadratowych.

Wbrew spekulacjom na temat wzrostu cen mieszkań w Polsce w 2024 roku, eksperci podkreślają, że kluczowym czynnikiem wpływającym na stabilizację lub obniżenie cen jest zwiększenie dostępności mieszkań w segmencie popularnym, czyli tych, które są dostępne dla osób korzystających z kredytów hipotecznych. Podaż takich mieszkań powinna być znacznie większa, aby utrzymać wzrost cen na odpowiednim poziomie.

Wnioski wynikające z raportu sugerują, że młodzi Polacy są coraz bardziej aktywni na rynku nieruchomości, starając się wykorzystać dostępne programy dopłat do zakupu mieszkań. Kluczowe jest również, aby odpowiedzieć na rosnący popyt poprzez zwiększenie podaży mieszkań dostępnych dla młodych ludzi, co może pomóc utrzymać ceny na stabilnym poziomie.

The increasing demand for real estate in Poland, particularly among young people, is a significant trend in the market. According to a report by Barometr Metrohouse and Credipass, individuals under the age of 30 accounted for 22% of all home buyers in the fourth quarter of last year. This shows a significant increase compared to just 8% in the second quarter of 2023.

The report also provides information on the benefits young people have gained by participating in a program aimed at reducing the costs of purchasing homes. Analysts from Credipass and Metrohouse calculated that the average mortgage installment under this program, amounting to 350,000 PLN for 30 years, was 47% lower compared to the standard loan amounts granted. As a result, it is not surprising that this program has received over 100,000 loan applications, accounting for 60% of all funds disbursed by the end of last year.

Young buyers are more inclined to choose smaller apartments that qualify for the subsidy program. On average, apartments with an average area of 53 square meters are selected. Transaction analysis shows that apartments with a size ranging from 46 to 55 square meters dominate, although nearly one in five young borrowers prefer apartments larger than 66 square meters. One-third of transactions involve two-room apartments with an area of up to 50 square meters.

Contrary to speculation about an increase in housing prices in Poland in 2024, experts emphasize that the key factor affecting price stabilization or reduction is the increased availability of affordable housing, specifically those accessible to individuals using mortgage loans. Supply of such housing should be substantially greater to maintain price growth at an appropriate level.

The conclusions drawn from the report suggest that young Poles are increasingly active in the real estate market, attempting to take advantage of available subsidy programs for purchasing homes. It is also crucial to respond to the growing demand by increasing the supply of housing accessible to young people, which can help maintain prices at a stable level.