Twoje wyniki wyszukiwania

Program Mieszkanie Plus: Wielu mieszkańcom nie stać na czynsz

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 17 marca, 2024 Miasto 0

Czy mieszkańcy osiedla, które powstało w ramach programu Mieszkanie Plus, naprawdę korzystają z preferencyjnych warunków? Okazuje się, że większość z nich nie jest w stanie opłacić czynszu ani wykupić mieszkania na „Kredyt 2 proc.”. Wzrost kosztów mieszkań po wprowadzeniu się do nowych lokali odstrasza mieszkańców, którzy zmuszeni są do płacenia o wiele wyższych stawek.

Program Mieszkanie Plus miał na celu pomoc osobom o niskich dochodach, które nie mogą sobie pozwolić na kredyt bankowy. Jednak, jak się okazuje, mieszkańcy osiedli Mieszkanie Plus nie mają łatwo. Po wprowadzeniu się do nowych mieszkań otrzymali umowy, których warunki okazały się dla nich zbyt kosztowne. Przykładowe mieszkanie, które miało kosztować 548 tys. zł, zostało wycenione na 1 mln 477 tys. zł. Co więcej, czynsze i kaucje znacznie wzrosły, a mieszkańcy nie mogą sobie na nie pozwolić.

Pomimo zamrożenia czynszu, mieszkańcy obawiają się, że w przyszłości zostaną obciążeni jeszcze wyższymi kosztami. Przedstawiciele PFR Nieruchomości, odpowiedzialnej za program Mieszkanie Plus, twierdzą, że wszystkie działania są zgodne z podpisanymi umowami. Jednak mieszkańcy skarżą się, że nie znaleźli w nich obiecanych preferencyjnych stawek.

Choć zamrożenie czynszu na dwa lata może wydawać się wsparciem, mieszkańcy obawiają się, że po tym okresie zostaną obciążeni jeszcze wyższymi opłatami. Nie wiedzą, jakie będą stawki czynszu w 2025 roku i czy będą w stanie je opłacić.

Obecne stawki czynszu są poparte analizami i dostosowane do warunków rynkowych, twierdzi PFR Nieruchomości. Jednakże mieszkańcy osiedla Mieszkanie Plus są sceptyczni wobec tych oświadczeń i domagają się jasnych odpowiedzi.

Program Mieszkanie Plus miał być szansą dla osób o niskich dochodach na wynajem tanich mieszkań. Niestety, okazuje się, że koszty mieszkań są dla wielu mieszkańców zbyt wysokie, co utrudnia im przyszłość na własnym osiedlu.

The Mieszkanie Plus program was introduced to help low-income individuals who cannot afford a bank loan. However, it seems that residents of Mieszkanie Plus estates are facing difficulties. Upon moving into the new apartments, they received contracts with terms that turned out to be too costly for them. For example, a flat that was supposed to cost 548,000 PLN was valued at 1,477,000 PLN. Furthermore, rents and deposits have significantly increased, making it unaffordable for residents.

Despite the freeze on rent, residents worry that they will be burdened with even higher costs in the future. Representatives from PFR Nieruchomości, responsible for the Mieszkanie Plus program, claim that all actions comply with the signed agreements. However, residents complain that they did not find the promised preferential rates in the contracts.

Although the rent freeze for two years may seem like support, residents fear that after this period, they will face even higher fees. They do not know what the rent rates will be in 2025 and whether they will be able to afford them.

According to PFR Nieruchomości, the current rent rates are supported by analyses and adjusted to market conditions. However, residents of Mieszkanie Plus estates are skeptical of these statements and demand clear answers.

The Mieszkanie Plus program was meant to be an opportunity for low-income individuals to rent affordable apartments. Unfortunately, it turns out that the costs of these apartments are too high for many residents, making their future on the estate difficult.

For more information about the Mieszkanie Plus program, you can visit the official website of PFR Nieruchomości at pfrnieruchomosci.pl.