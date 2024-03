Twoje wyniki wyszukiwania

Sprzedaż mieszkań w Bydgoszczy: Co można kupić za 150-220 tysięcy złotych?

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 17 marca, 2024

Bydgoszcz jest jednym z miast, w którym ceny mieszkań na rynku pierwotnym nie rosną tak dynamicznie jak w innych częściach kraju. Według danych z stycznia 2024 roku, średnia cena mieszkań z rynku pierwotnego wynosiła 9 404 złote. Oznacza to, że w ciągu roku ceny tego rodzaju nieruchomości wzrosły o sześć procent. Dane te pochodzą z BIG DATA RynekPierwotny.pl.

W porównaniu do innych miast wojewódzkich, ceny mieszkań w Bydgoszczy rosną stosunkowo wolno. Na przykład, w Krakowie ceny mieszkań wzrosły o aż 26 procent, a w Warszawie o 25 procent. W stolicy województwa kujawsko-pomorskiego wzrost cen wyniósł jedynie 6 procent.

Sprawdziliśmy oferty sprzedaży 1- i 2-pokojowych mieszkań w Bydgoszczy, które mieszczą się w przedziale cenowym od około 150 do 220 tysięcy złotych. W galerii zamieszczamy przykładowe oferty znalezione na portalu otodom.pl. Znajdziemy tutaj zarówno mieszkania niedawno odremontowane, jak i te, które wymagają odświeżenia lub remontu.

Na przykład, za 167 tysięcy złotych można kupić kawalerkę o powierzchni 15,41 mkw. na osiedlu Szwederowo. Mieszkanie składa się z pokoju, łazienki z WC i przedpokoju. Natomiast za 149 tysięcy złotych dostaniemy bezczynszową kawalerkę o powierzchni 28 mkw. w kamienicy w centrum miasta. Mieszkanie to składa się z pokoju, osobnej kuchni i łazienki połączonej z toaletą.

Jeśli szukasz większego mieszkania, za 219 tysięcy złotych można nabyć 2-pokojowe mieszkanie o powierzchni 42 mkw. w Śródmieściu. Lokal składa się z sypialni i dużego salonu z aneksem kuchennym.

Przeglądając oferty na stronie otodom.pl, można znaleźć wiele innych interesujących ofert mieszkań w Bydgoszczy. Ostatecznie, wybór zależy od preferencji, budżetu i oczekiwań przyszłego nabywcy.

Apart from the specific details mentioned in the article, it is important to provide a broader context for the real estate industry in Bydgoszcz. Bydgoszcz, located in Kujawsko-Pomorskie voivodeship in Poland, is a city with a growing real estate market. As of January 2024, the average price of apartments in the primary market was 9,404 złote, representing a 6% increase in prices over the course of a year. These figures are based on data from BIG DATA RynekPierwotny.pl.

Compared to other major cities in Poland, Bydgoszcz experiences relatively slower price growth. For instance, in Krakow, apartment prices have risen by as much as 26%, while in Warsaw, the increase is 25%. Bydgoszcz, being the capital of Kujawsko-Pomorskie voivodeship, has only seen a 6% increase in prices.

The slow price growth in Bydgoszcz may be attributed to several factors. Firstly, the city may not experience the same level of demand as larger cities like Warsaw or Krakow. Additionally, the supply of new apartments may be relatively higher in Bydgoszcz, which can help keep prices more stable.

It is worth noting that the real estate market in Bydgoszcz is not without its challenges. One of the key issues faced by buyers is the limited availability of larger apartments. While the article mentions a 2-bedroom apartment available for purchase, the options for larger properties may be more limited, leading to increased competition and potentially higher prices.

As for the market forecast, it is difficult to predict the future trends accurately. However, based on the current data and growth rates, it can be expected that the real estate market in Bydgoszcz will continue to see moderate growth in the coming years. Factors such as infrastructure development, economic conditions, and government policies can have a significant impact on the market dynamics.

For more information about the real estate market in Bydgoszcz, readers can refer to reliable sources such as the official website of the city’s real estate association or publications dedicated to the Polish real estate industry.

