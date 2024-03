Twoje wyniki wyszukiwania

Karolina Pisarek wystawia na sprzedaż swoje luksusowe mieszkanie

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 18 marca, 2024 Miasto 0

Karolina Pisarek, polska celebrytka, która zdobyła popularność dzięki udziałowi w programach takich jak „Top Model” czy „Ameryka Express”, postanowiła sprzedać swoje luksusowe mieszkanie na warszawskim Mokotowie. Mieszkanie, które niegdyś było jej wymarzonym miejscem, teraz szuka nowego właściciela.

Pisarek zainwestowała wiele ciężko zarobionych pieniędzy w to 110-metrowe penthouse, który składa się z trzech pokoi. Wielkie okna zapewniają mnóstwo naturalnego światła i malowniczy widok na miasto, a w pełni wyposażony taras dodaje uroku nieruchomości.

Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że cena mieszkania znacznie się zmniejszyła w porównaniu do poprzedniej oferty. Gdy po raz pierwszy tę nieruchomość wystawiono na sprzedaż, jej wartość wynosiła niemal 5 milionów złotych. Teraz Karolina Pisarek liczy na kwotę 3 500 000 złotych.

Mieszkanie Pisarek jest na pewno interesujące, jednak warto zastanowić się, czy cena jest adekwatna do jego rzeczywistej wartości. Niektórzy internauci zauważyli, że wystrój mieszkania nie wyróżnia się nadmiernie, a widok z okna również pozostawia wiele do życzenia. Za podobną kwotę można już nabyć luksusowy dom z przylegającym terenem.

Niemniej jednak, nieruchomość Karoliny Pisarek wciąż budzi zainteresowanie, a potencjalni nabywcy mogą decydować się na jej zakup, mając na uwadze atrakcyjną cenę. Czy to okazja życia? Czas pokaże.

Karolina Pisarek, the Polish celebrity who gained popularity through her participation in programs such as „Top Model” and „Ameryka Express,” has decided to sell her luxury apartment in Warsaw’s Mokotów district. The apartment, which was once her dream place, is now looking for a new owner.

Pisarek invested a lot of hard-earned money in this 110-square-meter penthouse, which consists of three rooms. The large windows provide plenty of natural light and a picturesque view of the city, while the fully equipped terrace adds charm to the property.

It is worth noting, however, that the price of the apartment has significantly decreased compared to the previous offer. When this property was first put up for sale, its value was almost 5 million Polish zlotys. Now, Karolina Pisarek is hoping to get 3,500,000 zlotys for it.

Pisarek’s apartment is certainly interesting, but it is worth considering whether the price is adequate to its real value. Some internet users have noticed that the interior design of the apartment is not particularly outstanding, and the view from the window also leaves much to be desired. For a similar amount, one could already acquire a luxury house with surrounding land.

Nevertheless, Karolina Pisarek’s property still generates interest, and potential buyers may decide to purchase it considering the attractive price. Is it the opportunity of a lifetime? Only time will tell.