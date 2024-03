Twoje wyniki wyszukiwania

Mieszkania do remontu w centrum Wrocławia: Odkryj najtańsze nieruchomości w okolicy!

19 marca, 2024

W centrum Wrocławia istnieje wiele nieruchomości, które można kupić za atrakcyjną cenę, pod warunkiem przeprowadzenia odpowiedniego remontu. Gdzie znajdują się te możliwe „perełki”? Na pewno warto zapoznać się z naszym zestawieniem mieszkań, które zostały wystawione na sprzedaż za mniej niż 375 000 zł. Co ważne, w galerii dołączyliśmy do zdjęcia ze środka!

Według marcowego raportu portalu Sonar Home, przeciętna cena metra kwadratowego mieszkania we Wrocławiu wynosi 11 474 zł. Oczywiście, koszt nieruchomości może się różnić w zależności od dzielnicy, osiedla, a nawet konkretnej ulicy, na której się znajduje. Dlatego przedstawiamy listę ulic, na których znajdują się najtańsze mieszkania w mieście:

– ul. Nadolicka: 9155 zł/m²;

– ul. Wykładowa: 9270 zł/m²;

– ul. Błotna: 9319 zł/m²;

– ul. Zagajnikowa: 9393 zł/m²;

– ul. Dobrzykowicka: 9474 zł/m²;

– ul. Kowieńska: 9540 zł/m²;

– ul. Ubocze: 9541 zł/m²;

– ul. Nowogródzka: 9551 zł/m².

Jeśli zastanawiasz się, czy w centrum Wrocławia znajdziesz mieszkania w podobnych cenach, to gorąco zachęcamy do przejrzenia naszej galerii. Przygotowaliśmy zdjęcia najtańszych kawalerek i mieszkań dwupokojowych, które niedawno zostały wystawione na sprzedaż. Najdroższe z nich można nabyć za 375 000 zł. Już teraz zobacz galerię z 28 zdjęciami i sprawdź, czy któryś z tych obiektów przypadnie Ci do gustu!

Warto również wspomnieć, że większość nieruchomości z naszego zestawienia znajduje się w okolicy centrum Wrocławia. Zapraszamy do zapoznania się także z naszymi poleceniami ofert, które mogą Cię zainteresować.

The real estate industry in Wrocław offers many properties that can be purchased at an attractive price, but they may require some renovation work. If you are looking for such „hidden gems”, it’s worth checking out our list of apartments that are currently listed for sale at less than 375,000 zł. What sets this list apart is that we have included interior photos for each listing, giving you a better idea of what to expect.

According to a March report by Sonar Home, the average price per square meter of an apartment in Wrocław is 11,474 zł. However, it’s important to note that the cost of properties can vary based on the district, neighborhood, and even specific street where they are located. With that in mind, here is a list of streets in Wrocław where you can find the cheapest apartments:

– Nadolicka Street: 9,155 zł/m²

– Wykładowa Street: 9,270 zł/m²

– Błotna Street: 9,319 zł/m²

– Zagajnikowa Street: 9,393 zł/m²

– Dobrzykowicka Street: 9,474 zł/m²

– Kowieńska Street: 9,540 zł/m²

– Ubocze Street: 9,541 zł/m²

– Nowogródzka Street: 9,551 zł/m²

If you’re wondering whether you can find similarly priced apartments in the city center of Wrocław, we highly recommend checking out our gallery. We have prepared photos of the cheapest studio apartments and two-bedroom flats that have recently been listed for sale. The most expensive of these can be acquired for 375,000 zł. Take a look at our gallery with 28 photos and see if any of these properties catch your eye!

It’s also worth mentioning that most of the properties on our list are situated near the center of Wrocław. We encourage you to explore other recommended offers that might pique your interest. For more information, visit our main website link name.