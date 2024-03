Twoje wyniki wyszukiwania

Najwięksi gracze na polskim rynku deweloperskim utrzymują swoją dominację

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 19 marca, 2024 Miasto 0

Według najnowszego raportu z piątego rankingu największych firm budowlanych w Polsce „Build The Future”, Grupa Dom Development pozostaje bezapelacyjnym liderem tego sektora. Firma osiągnęła niezwykłe wyniki finansowe, generując przychody przekraczające 2,4 miliarda złotych w ciągu całego 2022 roku.

W porównaniu do poprzedniego rankingu, podobnie jak w latach wcześniejszych, Grupa Atal zajęła drugie miejsce. Mimo minimalnego spadku przychodów o 1 procent, firma utrzymała swoją pozycję wicelidera. Jednak zysk netto Grupy Atal wzrósł o ponad 11 procent, co jest imponującym wynikiem.

Niespodziewany rozwój wydarzeń zanotowała Grupa Robyg, która awansowała na trzecie miejsce w rankingu, wyprzedzając dotychczasowego trzeciego gracza – Grupę Echo Investment. Przychody Grupy Robyg sięgnęły 1,5 miliarda złotych w ciągu roku.

Warto zauważyć, że dominującą pozycję w rankingu utrzymują deweloperzy działający głównie na rynku mieszkaniowym. Niemniej jednak, w zestawieniu znalazły się również firmy, specjalizujące się w powierzchniach logistycznych. Co ciekawe, poziom przychodów potrzebny do zajęcia miejsca w pierwszej dziesiątce zestawienia znacząco wzrósł o 65 procent w ciągu jednego roku.

Raport ten potwierdza, że najwięksi gracze na polskim rynku deweloperskim utrzymują swoją dominację, jednocześnie odpowiadając na rosnące potrzeby i wymagania klientów. Przyszłość tego sektora wydaje się obiecująca, a rywalizacja pomiędzy firmami budowlanymi będzie trwać w dalszym ciągu.

The construction industry in Poland has been dominated by major developers, as indicated by the latest „Build The Future” ranking report. Grupa Dom Development continues to hold the leading position in the sector, and throughout 2022, the company generated impressive financial results, surpassing 2.4 billion Polish zlotys in revenue.

In comparison to the previous ranking, Grupa Atal maintained its second-place position despite a slight decrease in revenue by 1 percent. However, the net profit of Grupa Atal increased by over 11 percent, which is a remarkable achievement.

A surprising development in the ranking was observed with Grupa Robyg climbing to the third position, surpassing the previous third-place player, Grupa Echo Investment. Grupa Robyg managed to achieve revenues of 1.5 billion Polish zlotys within a year.

It is noteworthy that the ranking is predominantly dominated by developers operating mainly in the residential market. However, the list also includes companies specializing in logistics spaces. Interestingly, the revenue threshold for making it into the top ten rankings increased by 65 percent within one year.

This report confirms that the largest players in the Polish real estate market maintain their dominance while meeting the growing needs and demands of customers. The future of this sector seems promising, and competition among construction companies will continue to thrive.

