Niezwykłe, dwupoziomowe mieszkanie z przestronnym balkonem i remontem całego wnętrza

Mamy na sprzedaż unikalne mieszkanie o powierzchni 150m2, które na pewno Cię zainteresuje. Lokal znajduje się na 3 piętrze w bloku bez windy przy ulicy Łubieńskiego. To niesamowita okazja, ponieważ tego typu mieszkania są niespotykane na rynku.

Mieszkanie ma na tyle dużą powierzchnię, że zostało podzielone na dwie kondygnacje, co zapewnia jeszcze większą przestrzeń dla Twojej rodziny. Każde z pięter posiada przestronny balkon, co jest dodatkowym atutem, szczególnie dla osób lubiących spędzać czas na świeżym powietrzu.

W ostatnich latach mieszkanie przeszło gruntowny remont, który objął wiele elementów. Zmieniono układ pomieszczeń, aby był bardziej funkcjonalny i nowoczesny. Stara podłoga została wymieniona na lite deski dębowe, a stolarka okienna na trzyszybową. Wymienione zostały również drzwi wejściowe, wewnętrzne oraz balkonowe. Dodatkowo, grzejniki żeliwne zostały zastąpione nowymi z termoregulatorami, a część rur została wkuwana w ściany. Łazienki przeszły kompletny remont, a w jednej z nich wykonano ogrzewanie podłogowe. Nowe drewniane schody z poręczami dodają mieszkania elegancji i wyjątkowego charakteru.

Mieszkanie jest komfortowe i funkcjonalne, składa się z kuchni, 5 pokoi, 2 łazienek, garderoby oraz komunikacji. Dodatkowo, do mieszkania przynależą 2 osobne piwnice, które z pewnością pomieszczą wszystkie Twoje potrzebne rzeczy. Jeśli posiadasz drugie auto, istnieje także możliwość zakupu garażu o powierzchni 16,5 m.kw.

Lokalizacja mieszkania jest także bardzo atrakcyjna. Na terenie spółdzielni znajduje się mały plac zabaw dla dzieci oraz mała siłownia. W najbliższej okolicy znajduje się przystanek MZK, ścieżka pieszo-rowerowa, a także markety i szkoły. Bardzo dogodne są również wyjazdy w kierunku Warszawy oraz na obwodnicę.

Cena mieszkania wynosi 660 tysięcy złotych i jest do rozsądnej negocjacji. Ta oferta jest skierowana szczególnie do rodzin wielodzietnych oraz osób, które cenią sobie wygodę życia w mieście. Mieszkanie może być również świetnym miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej, na przykład usług księgowych czy projektowych.

Jeśli jesteś zainteresowany tym wyjątkowym mieszkaniem, zachęcamy do kontaktu po godzinie 16:00. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i umówimy się na osobistą prezentację. Numer telefonu jest stacjonarny, więc prosimy o nie wysyłanie SMS-ów. Nie przegap tej okazji na zdobycie wymarzonego mieszkania!

The article describes a unique apartment for sale with a floor area of 150m2, located on the 3rd floor of a building without an elevator on Łubieńskiego Street. The apartment has been divided into two floors, providing extra space for your family. Each floor has a spacious balcony, which is an added advantage for those who enjoy spending time outdoors.

In recent years, the apartment has undergone a thorough renovation, including changes to the layout of the rooms to make them more functional and modern. The old flooring has been replaced with solid oak boards, and the windows have been upgraded to triple-glazed. The entrance, internal, and balcony doors have also been replaced. Additionally, the old cast iron radiators have been replaced with new ones equipped with thermostats, and some pipes have been embedded in the walls. The bathrooms have been completely renovated, and one of them has underfloor heating. The new wooden stairs with handrails add elegance and a unique character to the apartment.

The apartment is comfortable and functional, with a kitchen, 5 rooms, 2 bathrooms, a walk-in wardrobe, and a hallway. Additionally, there are 2 separate cellars belonging to the apartment, which can accommodate all your necessary belongings. If you have a second car, there is also the possibility of purchasing a garage with an area of 16.5 sq.m.

The location of the apartment is also very attractive. The housing cooperative offers a small playground for children and a small gym. In the immediate vicinity, there are public transportation stops, a pedestrian and bicycle path, as well as supermarkets and schools. The location also allows for easy access to Warsaw and the ring road.

The price of the apartment is 660,000 Polish zlotys and is open to reasonable negotiation. This offer is particularly aimed at large families and individuals who value the comfort of city living. The apartment could also be a great place to run a business, such as accounting or design services.

If you are interested in this unique apartment, feel free to contact us after 16:00. We will be happy to answer any questions and arrange a personal viewing. Please note that the phone number provided is a landline, so please refrain from sending text messages. Don’t miss this opportunity to acquire your dream apartment!

