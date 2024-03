Twoje wyniki wyszukiwania

Nowe przepisy podatkowe promują przekształcenie komercyjnych nieruchomości w mieszkania

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 19 marca, 2024 Miasto 0

Władze miasta zatwierdziły nowe przepisy, które mają na celu stymulowanie rozwoju rynku mieszkaniowego poprzez przekształcenie komercyjnych nieruchomości w mieszkania. Zgodnie z tzw. Propozycją C, deweloperzy otrzymają ulgę podatkową do 2030 roku na przekształcenie aż 5 milionów stóp kwadratowych (około 464515 m. kw.) powierzchni.

Nowe przepisy mają na celu zarówno zwiększenie dostępności mieszkań dla mieszkańców, jak i pobudzenie rozwoju lokalnych gospodarek. Przekształcenie komercyjnych nieruchomości w mieszkania pozwoli na lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury i przestrzeni.

Zgodnie z nowymi przepisami, deweloperzy otrzymają istotne ulgi podatkowe, które pomogą pokryć koszty przekształcenia i zachęcą do inwestowania w konwersję nieruchomości. To ważne wsparcie dla branży budowlanej, która ma potencjał zatrudnienia i generowania wzrostu gospodarczego.

Przekształcenie komercyjnych nieruchomości w mieszkania może również przyczynić się do rewitalizacji i ożywienia niektórych rejonów miasta. W rezultacie, miejsca, które były wcześniej zaniedbane, mogą stać się atrakcyjnymi miejscami do zamieszkania i handlu.

Nowe przepisy podatkowe mają również na celu poprawę dynamiki rynku nieruchomości, zapobiegając nadmiernemu popytowi na komercyjne nieruchomości, który może prowadzić do spekulacji i nadmiernej koncentracji własności. Przekształcenie tych nieruchomości w mieszkania przyczyni się do zrównoważonego i zróżnicowanego rozwoju lokalnego.

Wprowadzenie tych nowych przepisów pokazuje, że miasto stawia na promowanie mieszkalnictwa i tworzenie bardziej zrównoważonych i atrakcyjnych przestrzeni dla mieszkańców.

The new regulations approved by the city authorities aim to stimulate the development of the housing market by transforming commercial properties into residential units. Under the so-called Proposal C, developers will receive tax incentives until 2030 to convert up to 5 million square feet (approximately 464,515 square meters) of space.

These new regulations have the objective of both increasing housing accessibility for residents and stimulating the development of local economies. Transforming commercial properties into residential units will allow for better utilization of existing infrastructure and space.

According to the new regulations, developers will receive significant tax incentives to cover the costs of conversion and encourage investment in property conversion. This is an important support for the construction industry, which has the potential for employment and economic growth.

Converting commercial properties into residential units may also contribute to the revitalization and rejuvenation of certain areas of the city. As a result, places that were previously neglected could become attractive places for living and commerce.

The new tax regulations also aim to improve the dynamics of the real estate market, preventing excessive demand for commercial properties, which can lead to speculation and excessive ownership concentration. Transforming these properties into residential units will contribute to sustainable and diversified local development.

The introduction of these new regulations shows that the city is committed to promoting housing and creating more sustainable and attractive spaces for residents.