Oprocentowanie kredytów hipotecznych przekracza 7% – co to oznacza dla klientów?

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 19 marca, 2024 Miasto 0

W ostatnim czasie na rynku kredytów hipotecznych zmiennym oprocentowaniem nie zanotowano większych zmian. Banki nie spieszą się z wprowadzaniem kolejnych obniżek stawek, co oznacza, że skończył się okres WIRON-owego dołka oraz niskich stawek poniżej 7 procent. Obecnie nie ma żadnych ofert z oprocentowaniem poniżej tej granicy.

ING Bank Śląski nadal utrzymuje przewagę dzięki swojemu produktowi WIRON. Jest to jednak okresowo, gdyż ostatnie obniżki marży były skromne, a jedyna podwyżka była jednym z nielicznych zdarzeń. Dlatego też wartość oprocentowania w marcu nie wygląda już tak efektownie, ale WIRON nadal daje przewagę w porównaniach.

Podczas sporządzania zestawienia kredytów hipotecznych uwzględniono propozycje dla rodziny z Warszawy, która planuje zakup 55-metrowego mieszkania o wartości 740 000 zł. Kredytobiorcy posiadają do dyspozycji 15 000 zł miesięcznie, a zarobki 29-letniej kobiety wynoszą 8000 zł netto, a jej 32-letniego partnera – 7000 zł netto. Para nie ma obecnie żadnych zobowiązań kredytowych.

Wybierając najlepsze kredyty zmiennym oprocentowaniem i wpłatą własną w wysokości 20%, na czele zestawienia znalazły się ING Bank Śląski, Bank BPS i Bank Pekao. Stawki marży nie uległy większym zmianom, wyjątkiem jest Citi Handlowy, który obniżył stawkę o 0,6 punktu procentowego. Największą redukcję stawek przeprowadził Santander Bank, obniżając marżę o 0,85 punktu procentowego dla klientów „z ulicy”.

W obecnej sytuacji oprocentowanie kredytów hipotecznych przekraczające 7% oznacza, że dla klientów wybór odpowiedniej oferty staje się coraz bardziej istotny. Warto więc dokładnie porównać propozycje różnych banków, uwzględniając zarówno oprocentowanie, jak i łączny koszt kredytu.

The mortgage industry in Poland has recently experienced little change in variable interest rates. Banks are not rushing to introduce further rate cuts, signifying the end of the WIRON period and the low rates below 7 percent. Currently, there are no offers with rates below this threshold.

ING Bank Śląski continues to maintain an advantage with its WIRON product. However, the recent margin reductions have been modest, with the only increase being one of the rare occurrences. Therefore, the interest rate value in March does not look as spectacular, but WIRON still provides an advantage in comparisons.

When compiling a mortgage comparison, proposals for a family in Warsaw planning to purchase a 55-square-meter apartment worth PLN 740,000 were taken into account. The borrowers have a monthly disposal income of PLN 15,000, with the 29-year-old woman earning a net income of PLN 8,000 and her 32-year-old partner earning a net income of PLN 7,000. The couple currently has no credit obligations.

When selecting the best mortgages with variable interest rates and a 20% down payment, ING Bank Śląski, Bank BPS, and Bank Pekao topped the list. Margin rates have not undergone major changes, with the exception of Citi Handlowy, which lowered its rate by 0.6 percentage points. Santander Bank made the largest reduction in rates by lowering the margin by 0.85 percentage points for customers „from the street.”

In the current situation, interest rates on mortgages exceeding 7% mean that the choice of the right offer becomes increasingly important for customers. It is therefore worth carefully comparing proposals from different banks, taking into account both the interest rate and the total cost of the loan.