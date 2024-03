Księgarnia „Moda na Czytanie” szuka nowego miejsca po opuszczeniu Domu Braci Jabłkowskich

Twoje wyniki wyszukiwania

Księgarnia „Moda na Czytanie” po latach obecności w Domu Towarowym Braci Jabłkowskich w samym centrum Warszawy niedługo zmieni swoją lokalizację. Powodem jest nadchodzący remont gmachu, który wyklucza dalsze funkcjonowanie księgarni w tym miejscu. Okres funkcjonowania w dotychczasowym miejscu zostanie zakończony do końca kwietnia.

Właściciele i pracownicy księgarni obecnie poszukują nowej lokalizacji, której wybór będzie warunkowany przez różne czynniki, takie jak dostępność, przestrzeń i atrakcyjność miejsca dla czytelników. Violetta Wiśniewska z księgarni „Moda na Czytanie” stwierdza, że wciąż nie ustalono docelowej lokalizacji, ale są otwarte na wszelkie sugestie.

Księgarnia „Moda na Czytanie” funkcjonowała w Domu Braci Jabłkowskich od ponad dziesięciu lat. Ten zabytkowy budynek powstał w latach 1913-1914 i przetrwał II wojnę światową, wznowiając działalność handlową w 1945 roku. Po późniejszej nacjonalizacji, gmach powrócił do rodziny Jabłkowskich w 2010 roku. Przeszło dziesięcioletnie istnienie księgarni w tym miejscu z pewnością uczyniło ją ikoną kultury i miejscem spotkań dla miłośników książek. Teraz, opuszczając ten adres, „Moda na Czytanie” przenosi się ku nowym wyzwaniom i możliwościom w innym miejscu stolicy.

The „Moda na Czytanie” bookstore, which has been present in the Bracia Jabłkowscy Department Store in the heart of Warsaw for many years, will soon change its location. The reason for this is the upcoming renovation of the building, which excludes the further functioning of the bookstore in this place. The period of operation in the current location will end by the end of April.

The owners and employees of the bookstore are currently looking for a new location, which will be influenced by various factors such as accessibility, space, and attractiveness for readers. Violetta Wiśniewska from „Moda na Czytanie” states that the final location has not been established yet, but they are open to any suggestions.

The „Moda na Czytanie” bookstore has been operating in the Bracia Jabłkowscy Department Store for over ten years. This historic building was built in 1913-1914 and survived World War II, resuming its commercial activity in 1945. After subsequent nationalization, the building returned to the Jabłkowski family in 2010. The more than ten years of existence of the bookstore in this location have certainly made it an icon of culture and a meeting place for book lovers. Now, as they leave this address, „Moda na Czytanie” is moving towards new challenges and opportunities in another part of the capital.

