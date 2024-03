Twoje wyniki wyszukiwania

Wzrost wartości kredytów mieszkaniowych w Polsce o ponad 300% w lutym

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 20 marca, 2024

Wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych w Polsce w lutym wzrosła o niesamowite 305,1% w porównaniu do poprzedniego roku, osiągając łączną sumę 9,092 mld złotych – informuje Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Niezwykle obiecujące dane pokazują, że polscy konsumenci nadal są zainteresowani finansowaniem swojego własnego mieszkania.

Jeśli spojrzymy na dłuższy okres, od stycznia do lutego, to wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych wzrosła aż o 351,5%, osiągając 19,368 mld złotych. To znaczący wzrost, który świadczy o rosnącym zainteresowaniu rynkiem nieruchomości.

Liczba kredytów mieszkaniowych również znacząco wzrosła, osiągając 220,8% w porównaniu do poprzedniego roku, natomiast pomoc MDM (Mieszkanie dla Młodych) odnotowała spadek o 12,4% – do 21,8 tysiąca. Wzrost wartości kredytów mieszkaniowych świadczy o coraz większym zainteresowaniu Polaków zakupem własnego mieszkania.

W lutym średnia wartość udzielonego kredytu mieszkaniowego wzrosła o 26,3%, sięgając poziomu 417,69 tysiąca złotych. To rekordowa wartość, jaką odnotowało Biuro Informacji Kredytowej. Wyraźnie widać, że polscy klienci są gotowi zainwestować w zakup nieruchomości, pomimo rosnących cen.

Biuro Informacji Kredytowej zauważa również, że Program Bezpiecznego Kredytu 2% wpłynął pozytywnie na rynek kredytów mieszkaniowych. Banki udzieliły 10,24 tysiąca kredytów w ramach tego programu, co stanowi 47% wszystkich udzielonych kredytów mieszkaniowych. Daje to nadzieję na stabilizację rynku nieruchomości w Polsce.

Pomimo braku nowych wniosków o udział w Programie BK 2%, nadal istnieje duże zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi. Nadchodzące miesiące mogą przynieść niższą akcję kredytową, ale rynek jest elastyczny i nadal oferuje korzystne warunki dla potencjalnych nabywców. Niezależnie od obaw o wzrost cen nieruchomości, Polacy nadal chętnie korzystają z możliwości zakupu swojego wymarzonego mieszkania.

The significant increase in the value of housing loans in Poland is a promising sign for the real estate market. According to the Credit Information Bureau (BIK), housing loans in February saw an incredible growth of 305.1% compared to the previous year, reaching a total sum of 9.092 billion Polish zlotys. This data highlights the continued interest of Polish consumers in financing their own homes.

Looking at a longer period from January to February, the value of housing loans increased by an impressive 351.5%, reaching 19.368 billion Polish zlotys. This substantial growth indicates a growing interest in the real estate market.

The number of housing loans has also seen a significant increase, reaching 220.8% compared to the previous year. However, the MDM (Housing for the Youth) program experienced a decline of 12.4%, down to 21.8 thousand loans. The increase in the value of housing loans shows the growing interest of Poles in purchasing their own homes.

In February, the average value of granted housing loans increased by 26.3%, reaching a record level of 417.69 thousand Polish zlotys. This is the highest value reported by the Credit Information Bureau. It is clear that Polish customers are willing to invest in real estate despite rising prices.

The Credit Information Bureau also notes that the 2% Safe Credit Program has had a positive impact on the housing loan market. Banks granted 10.24 thousand loans under this program, accounting for 47% of all housing loans. This brings hope for the stabilization of the real estate market in Poland.

Despite the lack of new applications for the 2% Safe Credit Program, there is still a high interest in housing loans. The coming months may bring a decrease in loan activity, but the market remains flexible and continues to offer favorable conditions for potential buyers. Despite concerns about rising property prices, Poles are still eager to take advantage of the opportunity to purchase their dream homes.

