Licytacje domów na Dolnym Śląsku: Kupić wymarzoną nieruchomość poniżej ceny!

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 21 marca, 2024 Miasto 0

Hastags: #LicytacjeDomów #Nieruchomości #DolnyŚląsk

Województwo Dolnośląskie to miejsce, w którym co tydzień odbywają się licytacje domów. To doskonała okazja dla tych, którzy marzą o posiadaniu swojego własnego „M”. To również okazja dla inwestorów, którzy mogą trafić na naprawdę korzystną ofertę. Domy wystawiane na licytację różnią się ceną i stanem technicznym, ale na pewno mają jedno wspólne – znajdują się na terenie Dolnego Śląska.

Warto nadmienić, że nie wszystkie nieruchomości wymagają gruntownego remontu. Są wśród nich również te, które można od razu zamieszkać. Jednak, trzeba pamiętać, że są one wśród nieco droższych ofert. Ceny dostępnych domów zaczynają się od niespełna 100 tysięcy złotych i sięgają znacznie wyższych kwot.

Komornicze licytacje różnią się od tradycyjnych zakupów nieruchomości z rynku wtórnego. Najważniejsze informacje o danej nieruchomości można znaleźć w ogłoszeniu komorniczym, m.in. status nieruchomości, powierzchnię, stan techniczny, dokładną lokalizację oraz cenę. W niektórych ogłoszeniach dołączane są również fotografie. Istnieje też możliwość obejrzenia licytowanej nieruchomości osobiście lub online.

Licytacje mogą odbywać się tradycyjnie w wyznaczonym miejscu lub online. Przy udziale w licytacji konieczne jest uiszczenie wadium, które stanowi 10% wyceny nieruchomości. Jeżeli licytacja nie zostanie wygrana, wadium jest zwracane. Natomiast w przypadku zwycięstwa, jest ono zaliczane na poczet transakcji.

Nie zwlekaj i sprawdź dostępne oferty licytacji domów. Kto wie, może właśnie teraz znajdziesz swoje wymarzone miejsce za znacznie niższą cenę!

The real estate industry in Dolnośląskie voivodeship is vibrant, with weekly house auctions providing opportunities for both aspiring homeowners and investors. Participating in these auctions can be a great way to secure a property at a favorable price. The houses up for auction vary in terms of price and condition, but they all share one thing in common – they are located in Dolnośląskie.

It’s worth noting that not all properties require extensive renovations. Some are move-in ready, although these tend to be slightly more expensive. The prices of the available houses start at just under 100,000 Polish złoty and can go significantly higher.

Compared to traditional real estate purchases on the secondary market, foreclosure auctions have their own unique characteristics. The most important information about a property can be found in the auction announcement, including its status, size, condition, exact location, and price. Some announcements may also include photographs. There is also the option to view the auctioned property in person or online.

Auctions can take place in a designated physical location or online. Participation in the auction requires the payment of a deposit, which accounts for 10% of the property’s estimated value. If the bid is unsuccessful, the deposit is returned. However, if a bid is successful, the amount is credited toward the transaction.

Don’t hesitate to explore the available house auction listings. Who knows, you might find your dream property at a significantly lower price. Link to Dolnośląskie voivodeship website