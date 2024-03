Twoje wyniki wyszukiwania

Nakaz przywrócenia domów do pierwotnego stanu w Krakowie

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 21 marca, 2024 Miasto 0

Krakowski Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego nałożył nakaz przywrócenia 14 przerobionych domów na minilokale do stanu pierwotnego. Spółka odpowiedzialna za te inwestycje nie zgłosiła przebudowy do odpowiednich instytucji i odwołała się od tej decyzji. Jednak inspektorat budowlany utrzymuje, że inwestycja jest nielegalna i należy przywrócić domy do ich pierwotnego stanu.

W programie telewizyjnym „Państwo w Państwie” została przedstawiona historia mężczyzny, który natknął się na ofertę sprzedaży mieszkania wyodrębnionego w jeden dom. Cena takiego niewielkiego lokalu była stosunkowo atrakcyjna w porównaniu do rynkowej ceny w Krakowie. Sprzedawca zapewniał, że nieruchomość nie jest obciążona żadnymi postępowaniami sądowymi ani administracyjnymi. Okazało się jednak, że nieruchomość była pod nadzorem inspektora budowlanego.

Według oficjalnej informacji rzecznika magistratu, inspektorat budowlany prowadzi obecnie 14 postępowań wobec przerobionych domów, gdzie spółka sprzedaje minilokale. Jednym z tych domów jest budynek przy ulicy Młodzieży 9 A w Krakowie, gdzie dom jednorodzinny jest przekształcany na blok z 16 mikromieszkaniowego lokali. Analiza wydziału architektury i urbanistyki wykazała, że nie było żadnych zgłoszeń ani decyzji dotyczących tej inwestycji. Inspektorat budowlany nakazał przywrócenie tego budynku do pierwotnego stanu.

Spółka inwestująca broni swojej działalności, twierdząc że jest zgodna z prawem. Według ich opinii, prace remontowe nie wymagają zgłoszenia ani pozwolenia, a firma zajmuje się kupowaniem starych domów i przekształcaniem ich w mikrokawalerki. Sprzedają udziały w nieruchomości wraz z umową o korzystanie. Jednak ekspert z Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości zauważa, że banki niechętnie udzielają kredytów na takie mieszkania, a brak wydzielonych miejsc postojowych stanowi problem dla potencjalnych nabywców.

Wygląda na to, że ta praktyka inwestycyjna jest kontrowersyjna i budzi sporo wątpliwości. Przywrócenie domów do pierwotnego stanu będzie istotnym krokiem w kierunku regulacji tej sytuacji.

The article discusses the issue of illegally converted houses into micro-apartments in Kraków, Poland. The local building inspectorate has issued an order to restore 14 modified houses back to their original state. The company responsible for these conversions did not notify the appropriate authorities and has appealed the decision. However, the building inspectorate maintains that the conversions are illegal and the houses must be restored.

The television program „Państwo w Państwie” presented the story of a man who came across an offer to buy an apartment converted into a single house. The price of such a small apartment was relatively attractive compared to the market price in Kraków. The seller assured him that the property was not burdened with any legal or administrative proceedings. However, it turned out that the property was under the supervision of the building inspectorate.

According to the official information from the spokesperson of the city’s magistrate, the building inspectorate is currently conducting 14 proceedings against converted houses where the company is selling micro-apartments. One of these houses is located at ulica Młodzieży 9 A in Kraków, where a single-family home is being transformed into a block of 16 micro-apartments. An analysis by the department of architecture and urban planning revealed that there were no notifications or decisions regarding this investment. The building inspectorate has ordered the restoration of this building to its original state.

The investing company defends its activities, claiming that they are in accordance with the law. According to their opinion, renovation works do not require notification or permission, and the company specializes in buying old houses and converting them into micro-apartments. They sell shares in the property along with a usage agreement. However, an expert from the Institute of Real Estate Market Analysis notes that banks are reluctant to grant loans for such apartments, and the lack of designated parking spaces is a problem for potential buyers.

It seems that this investment practice is controversial and raises many doubts. Restoring the houses to their original state will be a significant step towards regulating this situation.