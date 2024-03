Twoje wyniki wyszukiwania

Nowe zasady dotyczące darowizn: Ograniczone podatki dla bliskich

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 21 marca, 2024 Miasto 0

Według oficjalnej definicji artykułu 888 Kodeksu cywilnego, darowizna jest umową, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego przekazania swojego majątku na rzecz obdarowanego. Darowizna może obejmować pieniądze lub inne materialne dobra, które darczyńca postanawia przekazać komuś innemu, nie oczekując żadnej zapłaty w zamian. Nowe przepisy wprowadzają jednak pewne zmiany dotyczące opodatkowania darowizn.

Zgodnie z nowymi przepisami, darowizna o wartości nieprzekraczającej ustalonych limitów nie podlega opodatkowaniu. Obecnie, od 1 lipca 2023 roku, te limity wynoszą:

– 36 120 zł dla osób należących do I grupy podatkowej,

– 27 090 zł dla osób należących do II grupy podatkowej,

– 5733 zł dla osób należących do III grupy podatkowej.

Przynależność do poszczególnych grup podatkowych jest uzależniona od pokrewieństwa z darczyńcą. Oznacza to, że im bliższy stopień pokrewieństwa, tym wyższy limit darowizny jest dostępny.

Nowe zasady mają na celu zminimalizowanie obciążeń podatkowych dla osób otrzymujących darowizny od swoich bliskich. Ograniczenie podatków ma zachęcić do przekazywania majątku w ramach darowizn i umożliwić bardziej elastyczne zarządzanie dziedzictwem rodzinym. Jednocześnie, podkreśla się, że nadal obowiązują pewne wyjątki dotyczące opodatkowania, których szczegóły można znaleźć w aktualnych przepisach podatkowych.

Nowe limity darowizn wprowadzają równowagę pomiędzy ochroną interesów publicznych a potrzebami rodzin w przekazywaniu majątku. Jest to krok w kierunku uproszczenia procedur podatkowych i zapewnienia większej korzyści dla obywateli.

The new provisions regarding gift tax aim to minimize the tax burden for individuals receiving gifts from their loved ones. By limiting the taxation on gifts, the government hopes to encourage the transfer of assets through gifts and facilitate more flexible management of family inheritances. However, it is important to note that there are still certain exceptions to the taxation rules, which can be found in the current tax regulations.

These changes have implications for the industry and market related to gift-giving and inheritance planning. The financial and legal sectors, in particular, are likely to be affected by the new rules. Financial advisors and lawyers specializing in estate planning may need to update their strategies and advice to effectively navigate the revised gift tax landscape.

Moreover, the increase in tax-exempt limits for gifts could lead to an increase in the volume of gift transactions, particularly among close family members. This could potentially impact the demand for financial products and services related to gift planning, such as trust funds, insurance policies, and investment vehicles. Financial institutions may need to adjust their offerings and marketing strategies to cater to this evolving market.

In terms of market forecasts, it is anticipated that the changes to gift tax regulations will have a positive impact on the overall economy. By facilitating the transfer of wealth through gifts, these measures can contribute to wealth redistribution and support economic growth. Families will have more flexibility in managing their assets and may be more willing to invest or spend their resources, which can stimulate consumption and investment.

It is worth noting that the implementation of these changes is still relatively new, and their full impact on the industry and market may take some time to materialize. Monitoring future updates and analysis from industry experts, financial institutions, and government agencies will provide a more comprehensive understanding of the implications and opportunities arising from the revised gift tax regulations.

References:

– https://www.podatki.gov.pl/darowizna/

– https://www.bankier.pl/wiadomosc/Nowe-przepisy-dotyczace-darowizn-w-2023-roku-8295109.html

– https://www.biznesradar.pl/analizy-i-opinie/newsy/pieniadze-od-rodzicow-czy-podlegaja-opodatkowaniu-nowe-zasady-to-zmieniaja/41mdpzx