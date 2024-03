Twoje wyniki wyszukiwania

Wzrost cen mieszkań w Polsce: Jak rynek pierwotny zmienia się w 2023 roku

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 21 marca, 2024 Miasto 0

Według najnowszego raportu serwisu RynekPierwotny.pl, w 2023 roku ceny nowych mieszkań w Polsce wzrosły o 18,7 proc. To znaczący skok, który nie ominął żadnej z głównych aglomeracji. Największy wzrost cen zarejestrowano w Trójmieście, gdzie ceny poszły w górę o aż 27 proc. W Krakowie wzrost wyniósł 24 proc., w Warszawie 23 proc., a w aglomeracji katowickiej 18 proc. Pod koniec 2023 roku, średnia cena metra kwadratowego mieszkania w Warszawie wynosiła 16,8 tys. zł, w Krakowie 15,6 tys. zł, w Trójmieście 15 tys. zł, a we Wrocławiu 13,1 tys. zł.

Wprawdzie ceny mieszkań rosną, ale nie zniechęca to kupujących. W minionym roku deweloperzy sprzedali aż o 72,6 proc. więcej lokali w największych miastach w porównaniu do roku poprzedniego. Największy wzrost sprzedaży odnotowano w aglomeracji katowickiej – 127 proc., w Trójmieście – 83 proc., a we Wrocławiu – 82 proc.

Mimo wysokich cen, kupujący akceptowali wzrosty, zwłaszcza w najdroższych miastach jak Warszawa. W stolicy, średnia cena transakcyjna metra kwadratowego wzrosła mniej niż ofertowa. Kupujący nowe mieszkania stali w kolejce do biur deweloperów, wiedząc że oferta topnieje z dnia na dzień. Determinacja kupujących była duża, mimo wysokich cen, mówi eksper Karol Kowalski z serwisu RynekPierwotny.pl.

Ale czy ceny mieszkań nadal będą rosnąć? Według Marka Wielgo, eksperta serwisu RynekPierwotny.pl, średnia cena transakcyjna w Warszawie w minionym roku wzrosła najmniej spośród największych miast – tylko o 15 proc. To sygnał dla warszawskich deweloperów, że ceny doszły do granicy, której większość osób nie jest w stanie zaakceptować. Dane za luty wskazują na to, że deweloperzy wprowadzają do sprzedaży więcej mieszkań w przystępnych cenach. Średnia cena ofertowa nowych nieruchomości wynosiła 15,6 tys. zł za metr kwadratowy, w porównaniu do 17,1 tys. zł za nieruchomości wprowadzone wcześniej.

Pomimo korekt na rynku, ceny ofertowe nadal będą stosunkowo wysokie, ponieważ na rynku brakuje tanich lokali, a dominują nieruchomości premium. Według serwisu Dompress.pl, w największych miastach wciąż istnieje duża oferta apartamentów w przedziale do 2 milionów złotych. Jednak, dla inwestorów z ograniczonym budżetem, może być trudno znaleźć mieszkanie w przystępnej cenie.

According to the latest report from RynekPierwotny.pl, in 2023, the prices of new apartments in Poland increased by 18.7%. This significant jump was observed in all major metropolitan areas. The highest price increase was recorded in the Tri-City, where prices rose by as much as 27%. In Krakow, the increase was 24%, in Warsaw 23%, and in the Katowice agglomeration 18%. By the end of 2023, the average price per square meter of an apartment in Warsaw was 16,800 PLN, in Krakow 15,600 PLN, in the Tri-City 15,000 PLN, and in Wroclaw 13,100 PLN.

Despite the rising prices, buyers are not deterred. In the past year, developers sold 72.6% more properties in the largest cities compared to the previous year. The biggest increase in sales was recorded in the Katowice agglomeration – 127%, in the Tri-City – 83%, and in Wroclaw – 82%.

Although the prices of apartments are high, buyers accepted the increases, especially in the most expensive cities like Warsaw. In the capital, the average transaction price per square meter increased less than the offer price. Buyers of new apartments stood in line at developer offices, knowing that the offer was dwindling day by day. The determination of the buyers was significant, despite the high prices, says expert Karol Kowalski from RynekPierwotny.pl.

But will apartment prices continue to rise? According to Marek Wielgo, an expert from RynekPierwotny.pl, the average transaction price in Warsaw increased the least among the largest cities last year – only by 15%. This is a signal for Warsaw developers that prices have reached a limit that most people cannot accept. Data from February indicates that developers are introducing more affordable apartments to the market. The average offer price for new properties was 15,600 PLN per square meter, compared to 17,100 PLN for previously introduced properties.

Despite market corrections, offer prices will still be relatively high because there is a lack of affordable housing on the market, and premium properties dominate. According to Dompress.pl, there is still a large supply of apartments in the largest cities in the range of up to 2 million PLN. However, it may be difficult for investors with a limited budget to find an apartment at an affordable price.

