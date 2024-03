Twoje wyniki wyszukiwania

Marzysz o domu w Beskidach? Czy naprawdę warto inwestować w nieruchomości w górach?

22 marca, 2024

Marzenie o posiadaniu własnego domu w górach nigdy nie wydawało się tak realne. Znalezienie nieruchomości w atrakcyjnej okolicy, na widokowej działce, może być ciekawą opcją inwestycyjną. Przeszukując serwis otodom.pl, zebraliśmy dla Was 12 najtańszych domów do kupienia w miejscowościach powiatu żywieckiego.

Oczywiście, jeśli chcemy, aby zakup był naprawdę tani, przygotujmy się na ewentualne remonty. Większość z tych domów wymaga gruntownej renowacji, a niektóre mają nawet wiek przekraczający 100 lat. Ale warto zastanowić się, jakie piękne perełki można stworzyć z takich zaniedbanych nieruchomości.

Nie da się ukryć, że taka inwestycja może przynieść zyski. Coraz więcej osób poszukuje domów w ustronnych miejscach na tygodniowe lub dwutygodniowe wakacje. Nasze zestawienie obejmuje niezwykłe domy, często wykonane z bali i utrzymane w góralskim stylu, z niesamowitymi widokami. Cena tych nieruchomości waha się od 49 do 275 tysięcy złotych. Niestety, w tej cenie nie znajdziemy domów w popularnych turystycznych miejscowościach, takich jak Ustroń, Szczyrk, Wisła czy Brenna. Najtańsze domy dostępne są w małych, mało znanych miejscowościach i wsiach. Ale za to oferują one ciszę, spokój i ucieczkę od miejskiego zgiełku.

Czy warto zainwestować w dom w Beskidach? Decyzję pozostawiamy Wam. Jedno jest pewne – takie nieruchomości otwierają wiele możliwości i dają szansę na odpoczynek w pięknej naturze. Dołączcie do grona osób, które spełniły swoje marzenie o domu w górach!

