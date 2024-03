Twoje wyniki wyszukiwania

Nowe kierownictwo w spółce PHN: Artur Lebiedziński przejmuje stanowisko prezesa

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 22 marca, 2024 Miasto 0

Spółka PHN ogłosiła dzisiaj ważne zmiany personalne, które miały miejsce 22 marca 2024 roku. Decyzją rady nadzorczej z dniem 22 marca 2024 roku zostały odwołane kilka ważnych postaci w firmie, w tym Marcin Mazurek, Szczepan Barszczewski, Krzysztof Zalewski, Piotr Przednowek i Adam Lesiński.

Jednak Rada Nadzorcza, przyjmując uchwałę w dniu 22 marca 2024 roku, przyznała Arturowi Lebiedzińskiemu tymczasowe stanowisko prezesa PHN. Jego nominacja ma obowiązywać do czasu powołania nowego zarządu spółki, który zostanie wyłoniony w trakcie procesu kwalifikacyjnego. Oczekuje się, że proces ten zostanie zakończony w ciągu trzech miesięcy.

Dotychczas Artur Lebiedziński pełnił funkcję członka rady nadzorczej PHN. Jego doświadczenie i znajomość branży sprawiają, że jest on odpowiednim kandydatem do pełnienia funkcji tymczasowego prezesa. Jego zadaniem będzie utrzymanie stabilności spółki i zapewnienie kontynuacji jej strategicznych działań.

Artur Lebiedziński jest cenionym specjalistą z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie finansów i zarządzania nieruchomościami. Pracował w różnych firmach deweloperskich i posiada szeroką wiedzę na temat rynku nieruchomości. Jego umiejętności przywódcze i wizja rozwoju sprawiają, że jest on w stanie poprowadzić spółkę PHN na nowe tory sukcesu. Jest to ważny krok w dążeniu spółki do dalszego rozwoju i osiągnięcia celów strategicznych.

The changes in the leadership of PHN, as announced by the company, took place on March 22, 2024. Several important figures within the company, including Marcin Mazurek, Szczepan Barszczewski, Krzysztof Zalewski, Piotr Przednowek, and Adam Lesiński, were removed from their positions by the decision of the supervisory board.

However, the Supervisory Board, in a resolution adopted on March 22, 2024, appointed Artur Lebiedziński as the temporary CEO of PHN. His nomination will remain in effect until the appointment of a new management board, which is expected to be determined through a qualification process. It is anticipated that this process will be completed within the next three months.

Artur Lebiedziński, who previously served as a member of the PHN Supervisory Board, brings valuable experience and industry knowledge to his role as the interim CEO. His task will be to maintain the stability of the company and ensure the continuity of its strategic actions.

Mr. Lebiedziński is a highly regarded specialist with extensive experience in finance and real estate management. Having worked in various development companies, he possesses a broad understanding of the real estate market. His leadership skills and vision for growth make him well-suited to lead PHN towards new avenues of success. This appointment represents a significant step in the company’s pursuit of further development and the achievement of its strategic goals.

For more information about PHN and its activities, you can visit their official website at phnsa.pl. Please note that this link should be verified for its validity before use.