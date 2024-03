Twoje wyniki wyszukiwania

PKP SA sprzedaje mieszkania we Wrocławiu w atrakcyjnych cenach

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 22 marca, 2024 Miasto 0

Spółka Polskie Linie Kolejowe, która jest jednym z większych właścicieli nieruchomości w Polsce, regularnie wystawia na sprzedaż mieszkania we Wrocławiu. Oferowane nieruchomości przeważnie wyróżniają się nie tylko korzystną ceną za metr kwadratowy, ale także atrakcyjną lokalizacją. Mieszkania PKP SA są dostępne po cenach niższych o kilka tysięcy złotych za metr kwadratowy w porównaniu do średniej cen mieszkań na rynku wtórnym we Wrocławiu, która wynosi obecnie 11 474 zł. Warto jednak zwrócić uwagę, że większość mieszkań wymaga generalnego remontu.

Spółka PKP SA oferuje obecnie blisko 900 mieszkań na sprzedaż w różnych miejscach Polski. Są to lokale, które są własnością lub współwłasnością PKP SA i nie zostały wykupione przez poprzednich mieszkańców jako mieszkania pracownicze. Ceny mieszkań są ustalane przez rzeczoznawców majątkowych na podstawie wartości rynkowej. Wiele z oferowanych mieszkań znajduje się w atrakcyjnych lokalizacjach, takich jak centra dużych miast.

We Wrocławiu najtańsze mieszkanie oferowane przez PKP SA kosztuje 230 000 złotych i znajduje się przy ulicy Lwowskiej na Grabiszynie. Spółka sprzedaje nieruchomości w różnych trybach, w tym w trybie przetargu, bezprzetargowym, rokowań oraz zamiany nieruchomości. Przetargi mogą odbywać się w formie ustnej nieograniczonej licytacji lub w formie pisemnej nieograniczonej oferty. Osoby fizyczne, prawne oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej mogą brać udział w przetargach.

PKP SA ogłasza przetargi w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym. Termin ogłoszenia przetargu zależy od ceny wywoławczej nieruchomości, przy czym przetarg musi być ogłoszony co najmniej 30 dni przed terminem, jeśli cena wywoławcza przekracza 5 000 euro, lub co najmniej 60 dni przed terminem, jeśli cena wywoławcza wynosi co najmniej 500 000 euro.

Spółka ma również możliwość sprzedaży nieruchomości w trybie rokowań. W tym przypadku ogłoszenie musi być opublikowane w prasie ogólnokrajowej co najmniej 21 dni przed terminem składania ofert, a oferty muszą być złożone 7 dni przed wyznaczonym terminem rokowań.

Mieszkania oferowane przez PKP SA we Wrocławiu to doskonała okazja dla tych, którzy szukają nieruchomości w atrakcyjnej lokalizacji i są gotowi podjąć remont.

PKP SA, which is one of the largest property owners in Poland, regularly offers apartments for sale in Wrocław. These properties are usually characterized not only by a favorable price per square meter, but also by an attractive location. PKP SA apartments are available at prices several thousand złotys lower per square meter compared to the average prices of secondary market apartments in Wrocław, which currently stands at 11,474 złotys. However, it is worth noting that most of these apartments require a general renovation.

Currently, PKP SA offers nearly 900 apartments for sale in various locations in Poland. These properties are owned or co-owned by PKP SA and have not been purchased by previous occupants as employee housing. The prices of the apartments are determined by property appraisers based on market value. Many of the offered apartments are located in attractive locations, such as the centers of major cities.

In Wrocław, the cheapest apartment offered by PKP SA costs 230,000 złotys and is located on Lwowska Street in Grabiszyn. The company sells properties through various methods, including tenders, non-tender sales, negotiations, and property exchanges. Tenders can be conducted through unrestricted oral auctions or unrestricted written offers. Individuals, legal entities, and entities without legal personality can participate in these tenders.

PKP SA announces tenders in a nationwide newspaper. The announcement period for a tender depends on the starting price of the property. If the starting price exceeds 5,000 euros, the tender must be announced at least 30 days before the deadline. If the starting price is at least 500,000 euros, the tender must be announced at least 60 days before the deadline.

The company also has the option to sell properties through negotiations. In this case, the announcement must be published in a national newspaper at least 21 days before the deadline for submitting offers, and the offers must be submitted 7 days before the designated negotiation date.

The apartments offered by PKP SA in Wrocław are an excellent opportunity for those who are looking for properties in attractive locations and are willing to undertake renovations.