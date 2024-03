Twoje wyniki wyszukiwania

Trzecie podejście do sprzedaży atrakcyjnego ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem Pogoria I

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 22 marca, 2024 Miasto 0

Ośrodek wypoczynkowy położony nad jeziorem Pogoria I w Dąbrowie Górniczej nadal czeka na swojego nowego właściciela. Pomimo dwóch nieudanych przetargów, trwa przygotowanie do trzeciego podejścia. Jedną z głównych przyczyn opóźnienia jest konieczność dokonania nowej wyceny całego terenu z zabudową.

Dotychczasowa cena wywoławcza wyceniona na 1,5 miliona złotych okazała się być zdezaktualizowana, dlatego konieczne jest przeprowadzenie nowej wyceny. Rzeczoznawca został już wybrany i ma dokonać wyceny w ciągu dwóch tygodni. Nowa wartość może być niższa, co może przyciągnąć potencjalnych nabywców.

Jednakże, upływający czas skłania miejskie władze do przyspieszenia procesu sprzedaży. Po upływie prawie trzech miesięcy od początku 2024 roku, miasto wciąż nie ogłosiło trzeciego przetargu. Planowane jest zwrócenie się do wojewody śląskiego o zgodę na ogłoszenie nowego przetargu po uzyskaniu nowej wyceny.

Nieruchomość o powierzchni 5940 metrów kwadratowych znajduje się przy ulicy św. Antoniego 161 w pobliżu ulicy Żeglarskiej. Na terenie ośrodka znajduje się budynek administracyjny o powierzchni 138,90 metrów kwadratowych i 10 domków typu „Turbacz”. Każdy domek ma powierzchnię użytkową 46,52 metrów kwadratowych. Dodatkowo, na terenie znajduje się budynek byłej stacji trafo, blaszany garaż oraz dwa osadniki bezodpływowe trzykomorowe.

Ośrodek w przeszłości był popularnym miejscem organizacji imprez i letniego wypoczynku. Można było cieszyć się jeziorem i korzystać z wielu atrakcji, takich jak żeglowanie, kajakarstwo, rowery wodne oraz ogniska i pikniki. Niestety, od wielu lat ośrodek stoi zamknięty i czeka na swoje nowe życie.

Trzecie podejście do sprzedaży atrakcyjnego ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem Pogoria I w Dąbrowie Górniczej jest aktualnie w przygotowaniu. Nowa wycena terenu i budynków może przyciągnąć zainteresowanych nabywców, którzy zechcą wprowadzić nowe życie do tego urokliwego miejsca.

The leisure industry in Dąbrowa Górnicza, Poland, includes various recreational facilities and accommodations that cater to tourists or locals looking for a getaway. One such facility is the resort located by Lake Pogoria I, which has been on the market for sale but has yet to find a new owner.

Despite two unsuccessful auctions, preparations are underway for a third attempt to sell the resort. One of the main reasons for the delay is the need for a new valuation of the entire property, including its buildings. The initial asking price of 1.5 million Polish zloty has proven to be outdated, hence the necessity for a fresh appraisal. A valuer has already been selected and is expected to complete the valuation within two weeks. The new value may be lower, which could potentially attract more potential buyers.

However, as time passes, the local authorities are feeling the pressure to expedite the sale process. Almost three months into 2024, the city has yet to announce the third auction. After obtaining the new valuation, the city plans to seek approval from the Silesian Voivode to proceed with the auction.

The property itself occupies an area of 5940 square meters located at 161 św. Antoniego Street, near Żeglarska Street. Within the resort, there is an administrative building with an area of 138.90 square meters, as well as 10 „Turbacz” cottages. Each cottage has a usable area of 46.52 square meters. Additionally, there is a former transformer station building, a sheet metal garage, and two three-chamber settling tanks on the premises.

In the past, the resort was a popular venue for events and summer vacations, offering a range of activities such as sailing, kayaking, water biking, as well as bonfires and picnics. Unfortunately, the facility has remained closed for many years, waiting for new life to be breathed into it.

The ongoing preparations for the third attempt to sell this attractive lakeside resort in Dąbrowa Górnicza are expected to generate renewed interest from potential buyers who are willing to bring new life to this charming place.

