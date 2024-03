Twoje wyniki wyszukiwania

Deweloperzy mogą wierzyć, że nowy rząd przyniesie im korzyści, ale bez przesady

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 23 marca, 2024 Miasto 0

Niech deweloperzy mają wiarę w nowy rząd, ale pewnie lepiej, aby nie czekali na zbyt wiele. Choć istnieje możliwość, że po wakacjach premier może zmienić plany dotyczące programu Mieszkanie na Start, jestem przekonany, że dopłacanie do kredytów nie zostanie całkowicie wyeliminowane. Być może program zostanie okrojony i dostępny będzie tylko dla rodzin z trójką dzieci, ale warto pamiętać, że obietnica wyborcza zostanie wciąż spełniona.

Nie ma wątpliwości, że deweloperzy z pewnością mają nadzieję na wznowienie pompowania popytu na rynku nieruchomości przez nowy rząd. Jednak trzeba zachować umiar w oczekiwaniach, aby uniknąć rozczarowań. Mimo że premier już wcześniej zasugerował, że dopłacanie do kredytów może mieć negatywne skutki, nie jest prawdopodobne, aby program został całkowicie zaniechany.

Program Mieszkanie na Start odegrał ważną rolę w obietnicach wyborczych rządu, dlatego najbardziej prawdopodobną zmianą będzie ograniczenie dostępności programu tylko dla rodzin z trójką dzieci. To pozwoliłoby na utrzymanie obietnicy i jednocześnie ograniczenie kosztów dla państwa. Niezależnie od tych zmian, wciąż można oczekiwać, że deweloperzy będą cieszyć się korzyściami z programu, zwłaszcza w postaci preferencyjnych warunków kredytowych.

Ważne jest jednak, aby deweloperzy nie zakładali nadmiernego zaufania do nowego rządu i nie opierali swoich strategicznych decyzji jedynie na oczekiwaniach odnośnie programu Mieszkanie na Start. Również inne czynniki, takie jak stabilność rynku nieruchomości i popyt ze strony klientów, powinny być brane pod uwagę. Zapewnienie trwałego wzrostu w branży deweloperskiej wymaga kompleksowego podejścia i ostrożnego planowania, niezależnie od programów rządowych.

The real estate industry in Poland has been eagerly anticipating the new government’s plans for the housing market. While there is a possibility of changes to the Mieszkanie na Start (Apartment for Start) program after the summer, it is unlikely that the government will completely eliminate subsidies for housing loans. It is possible that the program will be scaled back and only available to families with three children, but the electoral promise will still be fulfilled.

Developers are hopeful that the new government will help boost demand in the real estate market. However, it is important to temper expectations to avoid potential disappointments. Although the prime minister has previously suggested that subsidies for housing loans may have negative consequences, it is unlikely that the program will be completely abandoned.

The Mieszkanie na Start program has played a significant role in the government’s electoral promises, so the most likely change will be limiting the program’s availability to families with three children. This would allow the government to fulfill its promise while also reducing costs. Regardless of these changes, developers can still expect to benefit from the program, especially in terms of preferential loan conditions.

However, it is important for developers not to place excessive trust in the new government and not base their strategic decisions solely on expectations regarding the Mieszkanie na Start program. Other factors, such as market stability and customer demand, should also be taken into consideration. Ensuring sustainable growth in the real estate industry requires a comprehensive approach and cautious planning, regardless of government programs.

Related links:

Mieszkanie na Start