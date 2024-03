Twoje wyniki wyszukiwania

Magiczny klimat Hiszpanii przyciąga coraz więcej Polaków

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 23 marca, 2024 Miasto 0

Według najnowszych danych, coraz więcej Polaków decyduje się na zakup nieruchomości w Hiszpanii. Według Registradores de España, w III kwartale ubiegłego roku Polacy nabyli 800 domów i mieszkań, a w okresie od stycznia do końca września liczba ta wzrosła do prawie 2,5 tysiąca. Powody takiej decyzji są różnorodne i często związane z lepszym stylem życia oraz korzystnym klimatem.

Wielu Polaków decyduje się na przeprowadzkę do Hiszpanii, aby cieszyć się bardziej sprzyjającymi warunkami pogodowymi, szczególnie w porze zimowej. Choroba afektywna sezonowa (SAD) jest jednym z głównych powodów przeprowadzki dla niektórych osób, takich jak Anna-Maria Siwińska. Zalecenie lekarza, który sugerował wyjazd z Polski na zimę, skłoniło ją do podjęcia decyzji o przeniesieniu się do Hiszpanii. Okazało się to strzałem w dziesiątkę dla Siwińskiej, która odnalazła w Hiszpanii nie tylko lepsze warunki atmosferyczne, ale także większe zadowolenie z życia.

Innymi powodami przeprowadzki są korzystne ceny nieruchomości w porównaniu do polskiego rynku. Wiele osób, jak pani Joanna, decyduje się na wyjazd za granicę ze względu na brak perspektyw zawodowych i niskie zarobki. Hiszpania może być atrakcyjnym miejscem do zamieszkania ze względu na korzystne ceny mieszkań i możliwości wynajmu. Wiele osób twierdzi, że koszty życia w Hiszpanii są zbliżone do tych w Polsce, a jakość życia jest znacznie wyższa.

Hiszpańska kultura i styl życia również przyciągają wielu Polaków. Relaksowany rytm dnia, tradycyjne święta i spotkania z rodziną i przyjaciółmi tworzą atmosferę, która pozwala cieszyć się spokojem i harmonią. To właśnie ten magiczny klimat sprawia, że wiele osób zakochuje się w Hiszpanii i decyduje się na zakup nieruchomości, by móc tam żyć i cieszyć się tym wszystkim na stałe.

Wniosek jest jasny – coraz więcej Polaków przeprowadza się do Hiszpanii, przyciąganych korzystnymi warunkami pogodowymi, atrakcyjnymi cenami nieruchomości i relaksowanym stylem życia. Hiszpania staje się coraz bardziej popularnym miejscem dla tych, którzy chcą znaleźć nową jakość życia i doświadczyć uroku tego pięknego kraju.

The real estate industry in Spain is experiencing a growing trend in the number of Polish buyers. According to Registradores de España, in the third quarter of last year, Polish citizens purchased 800 houses and apartments, and the number increased to nearly 2,500 from January to September. The reasons behind this decision are diverse and often related to a better quality of life and favorable climate.

Many Poles choose to relocate to Spain to enjoy more favorable weather conditions, particularly during the winter season. Seasonal Affective Disorder (SAD) is one of the main reasons for such a move for some individuals, like Anna-Maria Siwińska. Upon the recommendation of her doctor to spend winter abroad, Siwińska decided to move to Spain. It turned out to be a perfect choice for her, as she not only found better weather conditions but also a greater overall satisfaction with life.

Another reason for relocation is the favorable real estate prices compared to the Polish market. Many individuals, like Joanna, decide to move abroad due to a lack of professional prospects and low wages. Spain can be an attractive place to live due to its affordable housing prices and rental opportunities. Many people claim that the cost of living in Spain is similar to that in Poland, while the quality of life is significantly higher.

Spanish culture and lifestyle also attract many Polish individuals. The relaxed daily rhythm, traditional holidays, and gatherings with family and friends create an atmosphere that allows for enjoyment, tranquility, and harmony. It is precisely this magical ambiance that makes many people fall in love with Spain and decide to purchase real estate there to live and experience all of this on a permanent basis.

In conclusion, an increasing number of Poles are moving to Spain, driven by favorable weather conditions, attractive real estate prices, and a relaxed lifestyle. Spain is becoming an increasingly popular destination for those seeking a new quality of life and a chance to experience the charm of this beautiful country.

