Obniżka stóp procentowych w Wielkiej Brytanii: Kredytodawcy reagują na spadającą inflację

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 23 marca, 2024 Miasto 0

Kredytodawcy hipoteczni w Wielkiej Brytanii obniżają stopy procentowe w odpowiedzi na spadającą inflację. Wraz z obniżką stóp procentowych banku, można oczekiwać dalszych cięć oprocentowania, co może skutkować korzystniejszymi warunkami kredytowymi dla pożyczkobiorców.

Spadek inflacji do poziomu 3,4%, najniższego od września 2021 roku, przyczynił się do spadku tzw. swap rates – głównego mechanizmu cenowego dla kredytów hipotecznych o stałym oprocentowaniu. Eksperci uważają, że był to dobry sygnał dla kredytodawców, którzy mogą teraz dostosować ceny swoich produktów i złagodzić presję na przystępność cenową dla pożyczkobiorców.

Choć stopa Banku Anglii pozostała na poziomie 5,25%, kredytodawcy, tak jak NatWest, już ogłosili obniżki stawek dla kredytów hipotecznych. Simon Gammon z brokera Knight Frank Finance przewiduje dalsze cięcia oprocentowania, ponieważ kredytodawcy starają się „stymulować” rynek nieruchomości poprzez udzielanie większej liczby pożyczek.

Inflacja ogólna może być na spadku, ale inflacja w sektorze usługowym i płac – dwie istotne miary uwzględniane przy ustalaniu stóp procentowych przez Bank Anglii – pozostają wysokie. Niektórzy eksperci są ostrożni i nieufni wobec znaczących obniżek oprocentowania kredytów hipotecznych. Silna presja płacowa może bowiem wpłynąć na wzrost cen i inflację.

Wniosek jest taki, że obniżka stóp procentowych może przynieść korzyści dla kredytobiorców, a kredytodawcy starają się odpowiednio dostosować swoje oferty do panującej sytuacji na rynku nieruchomości. Należy jednak uważać na czynniki, takie jak inflacja płacowa, które mogą wpływać na długoterminową stabilność cen.

Mortgage lenders in the UK are reducing interest rates in response to decreasing inflation. With the central bank’s interest rate cut, further interest rate cuts can be expected, which may result in more favorable loan conditions for borrowers.

The drop in inflation to 3.4%, the lowest since September 2021, has led to a decrease in swap rates, the main pricing mechanism for fixed-rate mortgages. Experts believe this was a good signal for lenders, who can now adjust the prices of their products and alleviate the affordability pressure for borrowers.

Although the Bank of England’s interest rate remains at 5.25%, lenders such as NatWest have already announced reductions in mortgage rates. Simon Gammon from broker Knight Frank Finance predicts further interest rate cuts as lenders aim to „stimulate” the property market by providing more loans.

While overall inflation may be declining, inflation in the services sector and wages – two important measures considered by the Bank of England in determining interest rates – remain high. Some experts are cautious and skeptical about significant reductions in mortgage interest rates. Strong wage pressure could impact price growth and inflation.

The conclusion is that the reduction in interest rates can bring benefits to borrowers, and lenders are trying to adjust their offers accordingly to the prevailing situation in the property market. However, factors such as wage inflation should be considered, as they can affect long-term price stability.