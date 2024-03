Twoje wyniki wyszukiwania

Pierwsze najemcy biurowca AND2 ogłoszeni! Czego można spodziewać się w tym nowoczesnym kompleksie?

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 23 marca, 2024 Miasto 0

Biurowiec AND2, wcześniej znany jako Andersia Silver, zbliża się ku końcowi budowy. Już teraz znamy pierwsze firmy, które założą tam swoje siedziby. Na prestiżowym gruncie AND2 dołącza do grona najemców potężny gracz branży IT – grupa cyber_Folks S.A. Firma, działająca od 1999 roku, obecnie działa na 180 rynkach, obsługuje 350 000 klientów i generuje roczne przychody w wysokości 460 milionów złotych. Planuje zatrudnić 150 pracowników w nowym budynku, zajmując powierzchnię w części Gołd i Palladium. Oprócz atrakcyjnych widoków na miasto, nowi najemcy będą mieli również dostęp do prywatnego tarasu.

W biurowcu AND2 będzie również nowa klinika Enel-Med. Gabinety lekarskie będą funkcjonować w tym miejscu przez co najmniej 10 lat. Klinika będzie miała swoje miejsce na parterze i pierwszym piętrze, z osobną windą i klatką schodową. Dogodne położenie w centrum miasta będzie ułatwieniem zarówno dla pracowników sąsiednich biur, jak i dla mieszkańców Poznania. To doskonale wpisuje się w ideę AND2 jako kompleksu zrównoważonego pod względem usług.

Trwają również negocjacje dotyczące wynajęcia około 21 000 metrów kwadratowych powierzchni w biurowcu. Oprócz już ogłoszonego cyber_Folks S.A. oraz Enel-Med, wkrótce dołączą tu inne firmy, których nazwiska zostaną ujawnione w najbliższym czasie. Wśród zainteresowanych lokalizacją w najwyższym budynku Poznania przeważają branże IT, konsultingowe oraz kancelarie prawne. Poza tym, w kompleksie pojawią się również inne usługi dostępne dla społeczności. W tej chwili toczą się zaawansowane negocjacje z renomowanymi firmami międzynarodowymi oraz liderami rynku lokalnego, które chcą wynająć powierzchnię przekraczającą 21 tysięcy metrów kwadratowych.

Biurowiec AND2 to nie tylko nowoczesne centrum biznesowe, ale również miejsce, w którym znajdą się ważne instytucje medyczne i usługi dla społeczności. Z niecierpliwością czekamy na kolejne informacje o najemcach tego innowacyjnego kompleksu.

Biurowiec AND2, formerly known as Andersia Silver, is nearing completion and we now have information about the first companies that will establish their headquarters there. One of the prestigious tenants at AND2 is a major player in the IT industry – the cyber_Folks S.A. group. The company, which has been in operation since 1999, currently operates in 180 markets, serves 350,000 clients, and generates annual revenues of 460 million Polish złoty. They plan to employ 150 workers in the new building, occupying space in the Gołd and Palladium sections. In addition to attractive views of the city, the new tenants will also have access to a private terrace.

AND2 will also house a new Enel-Med clinic. The medical offices will operate in this location for at least 10 years. The clinic will have its place on the ground floor and first floor, with a separate elevator and staircase. The convenient location in the city center will be beneficial for both employees of neighboring offices and residents of Poznan. This aligns perfectly with the idea of AND2 as a service-oriented sustainable complex.

Negotiations are also underway for the rental of approximately 21,000 square meters of space in the office building. In addition to the already announced cyber_Folks S.A. and Enel-Med, other companies will soon join here, and their names will be revealed in the near future. Among those interested in locating in Poznan’s tallest building, the IT, consulting, and law firms industries are prevailing. Moreover, the complex will also offer other services available to the community. Advanced negotiations are currently taking place with renowned international firms and local market leaders who are interested in renting over 21,000 square meters of space.

AND2 is not only a modern business center but also a place for important medical institutions and community services. We eagerly await further information about the tenants of this innovative complex.