Projekt ustawy przeciwko spekulantom na rynku nieruchomości

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 23 marca, 2024 Miasto 0

Politycy z lewicowego ugrupowania przygotowali nowy projekt ustawy, który ma na celu skuteczne ograniczenie działalności flipperów na rynku nieruchomości. Planowane przepisy mają zostać wkrótce złożone w Sejmie i mają szansę na szybkie wprowadzenie w życie.

Według wiceministra rozwoju Krzysztofa Kukuckiego, którego słowa przytaczał „Rzeczpospolita”, osoby kupujące większą liczbę mieszkań, zwłaszcza pięć lub więcej, często traktują tę działalność jako rentowną inwestycję kapitału. W takich przypadkach, według propozycji, takie osoby powinny być obciążone odpowiednimi podatkami, które zasilą budżet państwa.

Oczywiście, projekt nie ma na celu karać osób posiadających dwa lub trzy mieszkania, które mogą mieć racjonalne uzasadnienie, na przykład jako mieszkania dla dzieci lub drugie miejsce zamieszkania w rodzinie. Natomiast głównym celem jest zwalczanie funduszy inwestycyjnych i spekulantów, którzy w dużej skali blokują dostęp do mieszkań na rynku, czyniąc je niedostępnymi dla innych osób.

To istotne działanie ma na celu stworzenie bardziej sprzyjającego rynku nieruchomości, który będzie dostępny dla wszystkich. Eliminacja spekulantów pomoże w zmniejszeniu spekulacyjnych podwyżek cen mieszkań i umożliwi większej liczbie osób możliwość posiadania nieruchomości na własność.

Projekt ustawy jest kolejnym krokiem na drodze do uregulowania rynku nieruchomości i zapewnienia większej sprawiedliwości w dostępie do mieszkań. Czy przyniesie on oczekiwane rezultaty? To pozostaje do zobaczenia, jednak daje to nadzieję na poprawę sytuacji na rynku nieruchomości dla wielu osób.

The real estate market in Poland has been facing challenges due to the activities of speculators and investment funds. In an effort to combat this issue, politicians from a left-wing party have prepared a new draft law aimed at effectively limiting the activities of property flippers. The proposed regulations are expected to be soon submitted to the Sejm (the Polish parliament) and have a chance of being quickly implemented.

According to Deputy Minister of Development Krzysztof Kukucki, individuals who purchase a larger number of apartments, especially five or more, often view this activity as a profitable capital investment. Under the proposal, such individuals would be subject to appropriate taxes that would contribute to the state budget.

Of course, the project is not intended to penalize individuals who own two or three apartments that may have a rational justification, such as housing for children or second residences within families. The main goal is to combat investment funds and speculators who, on a large scale, block access to apartments on the market, making them inaccessible to other people.

This significant action aims to create a more favorable real estate market that is accessible to all. Eliminating speculators will help reduce speculative price increases and enable a greater number of people to own properties.

The draft law is another step towards regulating the real estate market and ensuring greater fairness in access to housing. Will it bring the expected results? That remains to be seen, but it provides hope for improving the situation in the real estate market for many people.

For more information on the Polish real estate market and related issues, you can visit Narodowy Bank Polski, the official website of the National Bank of Poland.