Zakup nieruchomości za granicą: rosnące trendy wśród Polaków

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 23 marca, 2024 Miasto 0

Polacy nadal najchętniej inwestują w nieruchomości w Hiszpanii. Według danych Biura Maklerskiego Pekao, w roku 2022 zakupiliśmy blisko 3 tysiące mieszkań w tym kraju, co oznacza wzrost aż o 161% w porównaniu z poprzednim rokiem. Jednak obecnie na rynku pojawiają się także trzy nowe, popularne kierunki.

Radosław Szerszyński z agencji Esphouses.pl, która pośredniczy w zakupie nieruchomości w Hiszpanii, zauważa dwie główne grupy kupujących. Część osób decyduje się na ten krok ze względów bezpieczeństwa, obawiając się zagrożenia ze strony Rosji i potencjalnego konfliktu zbrojnego w Polsce. Inna grupa chce całkowicie zmienić miejsce zamieszkania, przenosząc się do Hiszpanii wraz z rodziną.

Warto zauważyć, że wśród tych osób dominują przedstawiciele branży IT oraz zamożni emeryci. Pracownicy IT mają możliwość pracy zdalnej, a emeryci szukają lepszego klimatu i niższych kosztów życia.

Oprócz Hiszpanii, Polacy coraz częściej inwestują także w nieruchomości w Bułgarii, Cyprze Północnym i Chorwacji. Ceny nieruchomości w Hiszpanii ostatnio znacznie wzrosły, dlatego wiele osób szuka alternatywnych lokalizacji. Bułgaria jest coraz bardziej perspektywicznym rynkiem inwestycyjnym, ze stosunkowo niskimi cenami nieruchomości. Cypr Północny z kolei przyciąga ze względu na niższe podatki, a Chorwacja jest atrakcyjna dla tych, którzy dysponują większym budżetem.

Warto jednak pamiętać, że każdy kraj ma inne procedury zakupu nieruchomości oraz warunki zamieszkania. Dlatego warto skorzystać z pomocy agencji pośrednictwa nieruchomości, które pomogą w załatwieniu wszystkich formalności.

Czy rok 2023 będzie równie rekordowy jak poprzedni? Tego jeszcze nie wiemy, ale obecnie Polacy kontynuują swoje inwestycje za granicą, kierując wzrok także na nowe lokalizacje. Zakup nieruchomości poza granicami kraju staje się coraz bardziej popularny i dla wielu osób jest sposobem na bezpieczne inwestowanie oraz zmianę stylu życia.

Polish investors continue to show strong interest in the real estate market in Spain. According to data from the brokerage firm Pekao, in 2022 we purchased nearly 3,000 properties in the country, representing a staggering 161% increase compared to the previous year. However, three new popular destinations are now emerging in the market.

Radosław Szerszyński from the agency Esphouses.pl, which facilitates property purchases in Spain, highlights two main groups of buyers. Some people are opting for this move due to security concerns, fearing potential threats from Russia and armed conflict in Poland. Another group wants to completely change their place of residence and relocate to Spain with their families.

It is worth noting that among these individuals, representatives from the IT industry and affluent retirees dominate. IT professionals have the option of remote work, and retirees are seeking better climates and lower living costs.

In addition to Spain, Poles are increasingly investing in real estate in Bulgaria, Northern Cyprus, and Croatia. Property prices in Spain have recently increased significantly, prompting many people to seek alternative locations. Bulgaria is becoming an increasingly promising investment market with relatively low property prices. Northern Cyprus, on the other hand, attracts investors with lower taxes, while Croatia is attractive to those with larger budgets.

However, it is important to remember that each country has different property purchasing procedures and residency requirements. Therefore, it is advisable to seek the assistance of real estate agency intermediaries who can help with all the formalities.

Will 2023 be as record-breaking as the previous year? We do not know yet, but currently, Poles are continuing their investments abroad, also looking towards new locations. Purchasing real estate outside the country’s borders is becoming increasingly popular and, for many, a way to invest securely and change their lifestyle.