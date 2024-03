Twoje wyniki wyszukiwania

Czy kredyty refinansowe w bankach stają się przeszłością?

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 25 marca, 2024 Miasto 0

Chociaż grupa banków oferuje kredyty refinansowe, warto zauważyć, że istnieje duża luka w ofercie. Eksperci zauważają, że brakuje propozycji dotyczących hipotecznych kredytów. Jest to konsekwencją zaleceń nadzoru wysłanych do banków kilka miesięcy temu. Do tej pory, kredytobiorcy mieli możliwość refinansowania swojego zobowiązania w przypadku zmiany stóp procentowych. Jednak nowe zalecenia nadzoru zmieniły tę sytuację. Banki przestały oferować refinansowanie hipotek, zarówno swoich własnych, jak i tych udzielonych przez inne instytucje finansowe.

Obecnie jest trudno znaleźć bank, który umożliwia klientom przejście z oprocentowania stałego na zmienne. Co ciekawe, zalecenia nadzoru dotyczą nie tylko istniejących relacji klient-bank, ale także refinansowania kredytów w innym banku. Zmiana polityki kredytowej została wprowadzona przez wiele banków, zgodnie z wymogami nadzoru. ING Bank Śląski, Alior Bank i mBank były jednymi z pierwszych instytucji, które dostosowały swoją politykę kredytową.

Kredyty refinansowe są popularne wśród klientów, którzy chcą obniżyć koszty swojego zobowiązania. Jednak oferty banków mogą ulegać zmianom, dlatego warto korzystać z pomocy eksperta, który codziennie sprawdza najkorzystniejsze oferty.

Ograniczenia w refinansowaniu kredytów hipotecznych obecnie nie są jeszcze mocno odczuwalne dla kredytobiorców. Stopy procentowe utrzymują się na stosunkowo wysokim poziomie. Mimo to, istnieje grupa kredytobiorców, która mogłaby być zainteresowana zmianą formuły oprocentowania w przyszłości. Jednakże, większość z nich nie zdaje sobie sprawy z braku możliwości swobodnego wyboru. W ostatnich latach liczba kredytów hipotecznych z okresowo stałym oprocentowaniem znacznie wzrosła, a przynajmniej połowa komercyjnych hipotek należy do tej kategorii.

