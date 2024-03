Twoje wyniki wyszukiwania

Domy za symboliczną kwotę: trudności i zagrożenia

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 25 marca, 2024 Miasto 0

Włoski dziennik „Il Messaggero” donosi, że proces zakupu domów za symboliczną kwotę w tym kraju jest skomplikowany i ma wiele trudności. Lokalne władze ogłosiły, że na terenie miasta znajduje się 38 porzuconych nieruchomości, jednak udało się sprzedać jedynie dwa domy.

Głównym powodem niepowodzenia tej inicjatywy jest złe stan techniczny domów oraz częste spory rodzinne. Często zdarza się, że nie wszyscy członkowie rodziny zgadzają się na przekazanie domu na rzecz gminy. Rozwiązanie tych konfliktów może trwać długo i utrudnia procedurę sprzedaży.

Burmistrz miejscowości zapewnia jednak, że będzie robił wszystko, aby ożywić teren miasta i przyciągnąć nowych mieszkańców. Często wiąże się to z negocjacjami i rozwiązywaniem absurdalnych sporów rodzinnych.

Wiele samorządów we Włoszech oferuje nieruchomości za symboliczną kwotę 1 euro w celu zatrzymania wyludniania się niektórych miejscowości. Jednak, jak donosi serwis cnbc.com, koszty zakupu takiej nieruchomości mogą być znacznie wyższe niż początkowo przewidywane. Dodatkowe opłaty notarialne, remonty czy koszty ubezpieczenia sprawiają, że ostateczna cena domu może przekroczyć kilkakrotnie tę symboliczną kwotę.

Poza tym, we Włoszech występuje duża ilość trzęsień ziemi, co może skutkować zniszczeniem domu po remoncie. Dodatkowo, cała papierkowa robota związana z zakupem nieruchomości może trwać miesiące, a bariera językowa dodatkowo komplikuje całą procedurę.

Dlatego też, pomimo atrakcyjnej ceny, zakup domu za symboliczną kwotę wiąże się z wieloma trudnościami i zagrożeniami. Osoby, które decydują się na taki zakup, powinny być cierpliwe i odpowiednio przygotowane na koszty oraz problemy, jakie mogą się pojawić.

