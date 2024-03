Twoje wyniki wyszukiwania

Jak nieruchomości trafiają na licytacje komornicze?

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 25 marca, 2024

W Polsce coraz większą popularność zyskują licytacje komornicze, na których można nabyć domy w atrakcyjnych cenach. Oczywiście, za tymi licytacjami kryją się historie właścicieli, którzy popadli w tarapaty finansowe i nie są w stanie spłacić swoich długów. Sytuacja ta prowadzi do interwencji komornika i sprzedaży nieruchomości.

Komornik może zająć nasze mieszkanie lub dom tylko w przypadku wydania wyroku sądowego o egzekucji komorniczej. Po ogłoszeniu takiego wyroku, komornik może pojawić się w naszym domu w ciągu kilku dni. Warto wiedzieć, że wartość zadłużenia nie ma znaczenia – jeśli masz długi, komornik ma prawo do zajęcia Twojej nieruchomości. Co więcej, informacja o egzekucji komorniczej jest wpisywana do księgi wieczystej mieszkania lub domu.

Jednak istnieją pewne przedmioty, których komornik nie może zabrać. Należą do nich m.in. przedmioty nienależące do osoby zadłużonej, przedmioty służące do nauki, przedmioty niezbędne do leczenia i utrzymania zdrowia, a także przedmioty codziennego użytku, takie jak jedzenie, pralka, lodówka czy ubrania.

Jeśli interesuje nas zakup domu od komornika, musimy wpłacić wadium i pojawić się na licytacji. Wszystkie informacje dotyczące adresu, wielkości nieruchomości, kwoty wadium, minimalnej ceny i daty licytacji znajdują się na stronie licytacje.komornik.pl.

Licytacje komornicze stają się coraz popularniejsze, a domy wystawione na sprzedaż przyciągają uwagę wielu potencjalnych nabywców. Jeśli więc szukasz nieruchomości w atrakcyjnej cenie, warto zainteresować się tymi licytacjami. Pamiętaj jednak, że zawsze należy dokładnie zapoznać się z warunkami licytacji i postawić sobie limit cenowy, aby uniknąć niepotrzebnych kłopotów finansowych.

