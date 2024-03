Twoje wyniki wyszukiwania

Savills Polska rozwija działalność w dziedzinie doradztwa inwestycyjnego na rynku nieruchomości

Firma Savills poszerza swoją działalność Operational Capital Markets (OCM) o Polskę, aby dostarczać usługi doradcze dla inwestorów, deweloperów i zarządców we wszystkich sektorach nieruchomości, które wymagają zaangażowania operacyjnego.

Jacek Kałużny, ekspert z 15-letnim doświadczeniem w transakcjach nieruchomościowych, został mianowany dyrektorem i Head of Operational Capital Markets w Polsce. Jego doświadczenie obejmuje obszar zarządzania inwestycjami, transakcji fuzji i przejęć oraz finansów przedsiębiorstw. Kałużny ma na swoim koncie wiele udanych projektów inwestycyjnych w segmencie najmu instytucjonalnego i budownictwa dostępnego.

Rozwój Savills OCM w Polsce będzie oparty na sukcesach zespołu, który dotychczas doradzał klientom przy transakcjach o wartości ponad 1 mld PLN. Savills posiada silną sieć specjalistów i doświadczenie w obsłudze sektorów prywatnych domów studenckich, najmu instytucjonalnego oraz budownictwa senioralnego. Kałużny wyraził przekonanie, że te sektory mają ogromny potencjał wzrostu na polskim rynku nieruchomości.

Savills OCM w Polsce oferuje klientom usługi doradztwa nieruchomościowego i bankowości inwestycyjnej, we współpracy z ekspertami ds. doradztwa kapitałowego. Firma wykorzystuje także swoją sieć biur na całym świecie, co zapewnia klientom dostęp do lokalnej wiedzy rynkowej, światowej inteligencji sektorowej i globalnej bazy inwestorów.

Rozwój działalności Savills na polskim rynku nieruchomości jest odpowiedzią na rosnące znaczenie sektorów mieszkaniowych w kraju. Firma ma nadzieję, że dzięki swojemu doświadczeniu i ekspertyzie będzie w stanie wspierać klientów w realizacji ich celów inwestycyjnych.

Savills, a leading global real estate services provider, is expanding its Operational Capital Markets (OCM) business into Poland. The company aims to provide advisory services for investors, developers, and managers in all real estate sectors that require operational involvement.

Jacek Kałużny, an expert with 15 years of experience in real estate transactions, has been appointed as Director and Head of Operational Capital Markets in Poland. His expertise includes investment management, mergers and acquisitions, and corporate finance. Kałużny has successfully executed numerous investment projects in the institutional rental and affordable housing segments.

The expansion of Savills OCM in Poland will be based on the team’s previous successes, having advised clients on transactions worth over 1 billion PLN. Savills has a strong network of specialists and experience in servicing private student housing, institutional rental, and senior housing sectors. Kałużny believes that these sectors have tremendous growth potential in the Polish real estate market.

Savills OCM in Poland offers clients real estate advisory and investment banking services in collaboration with capital advisory experts. The company also leverages its global office network, providing clients with access to local market knowledge, global sector intelligence, and a global investor database.

The expansion of Savills’ operations in the Polish real estate market is a response to the increasing importance of the residential sectors in the country. The company hopes that its experience and expertise will enable it to support clients in achieving their investment goals.

