Trump pod presją sądu: grozi utrata słynnego wieżowca?

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 25 marca, 2024 Miasto 0

Decyzja sądu okręgowego w lutym 2023 roku, dotycząca zarzutów ws. zawyżania majątku przez Donalda Trumpa i jego firmę w celu uzyskania korzystniejszych warunków ubezpieczeń i wyższych kredytów, spotkała się z odwołaniem polityka. Jednak Trump został zobowiązany do zapłaty poręczenia majątkowego w wysokości 454 mln dolarów do 25 marca, w przeciwnym razie groził mu proces egzekucji majątku.

Sytuacja okazała się trudna dla byłego prezydenta, który zapewniał, że dysponuje gotówką w wysokości 500 mln dolarów. Jednak obrońcy Trumpa oświadczyli, że w rzeczywistości nie dysponuje taką sumą.

Jeśli Trump nie wpłaciłby zasądzonej kwoty, zagrożona byłaby egzekucja majątku, a słynny wieżowiec Trump Tower o wysokości 202 metrów mógłby zostać zajęty. Polityk miał jeszcze możliwość organizacji poręczenia majątkowego od firm w wysokości ponad 450 mln dolarów, ale żadna z nich nie zgodziła się udzielić takiej kwoty na zabezpieczenie posiadanych przez niego nieruchomości.

Skorzystanie z kaucji w wysokości 175 mln dolarów było ostatnią deską ratunku dla Trumpa. Sąd apelacyjny wydał decyzję, że ma on 10 dni na wpłatę kwoty. Jeśli jej nie wniesie, grozi mu przejęcie nieruchomości, takich jak Seven Springs residence czy pole golfowe.

W odpowiedzi na te wydarzenia, Trump zapowiedział, że zastosuje się do decyzji sądu apelacyjnego i wpłaci wymaganą kaucję. Stwierdził również, że cała sytuacja była absurdalna i oburzająca, a nie popełnił żadnego złego uczynku. Przypomina także, że Nowy Jork nie powinien znaleźć się w takiej sytuacji. Czas pokaże, jaką decyzję podejmie Donald Trump i jak potoczą się jego sprawy przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych.

Donald Trump’s legal troubles related to asset inflation have garnered attention in the industry and market. The court decision in February 2023 regarding the allegations of Trump and his company inflating their assets in order to obtain better insurance conditions and higher loans has raised concerns. The decision prompted Trump to appeal, but he has been ordered to pay a bail bond of $454 million by March 25. Failure to do so could result in the seizure of his assets.

This situation has proved challenging for the former president, who claimed to have $500 million in cash. However, Trump’s defenders have stated that he does not actually have that amount of money. Without paying the awarded sum, his assets, including the iconic 202-meter Trump Tower, could be seized.

Trump had a chance to secure bail bonds exceeding $450 million from various companies to protect his properties, but none of them agreed to provide that amount.

Resorting to a $175 million bail bond was Trump’s last resort. The appellate court has given him 10 days to make the payment. Failure to comply could result in the takeover of properties such as the Seven Springs residence and golf course.

In response to these events, Trump has vowed to abide by the appellate court’s decision and pay the required bail bond. He has also stated that the entire situation is absurd and outrageous, and that he has not committed any wrongdoing. Additionally, he reminds everyone that New York should not find itself in such a predicament. It remains to be seen what decision Donald Trump will make and how his cases will unfold leading up to the U.S. presidential elections.