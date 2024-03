Twoje wyniki wyszukiwania

Wzrost kontroli nieruchomości – Jak zadbać o swoje interesy?

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 25 marca, 2024 Miasto 0

W ostatnim czasie urzędy skarbowe wzmocniły swoje kontrole dotyczące osób fizycznych, które nabyły nieruchomość. Celem tych działań jest sprawdzenie, czy ceny transakcyjne kupionych mieszkań nie były zaniżone w porównaniu do ich wartości rynkowej.

Szczególnym powodem zwiększonej aktywności kontrolnej jest chęć wyeliminowania zaniżania podstawy opodatkowania, a głównie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Im niższa cena transakcji, tym mniejsza kwota PCC przy zakupie, co z kolei wpływa negatywnie na budżet państwa.

Należy zauważyć, że naliczenie PCC nie zawsze jest prostym procesem i może nie odzwierciedlać realnej ceny transakcyjnej. Jeśli zadeklarowana wartość znacznie odbiega od rynkowej, urzędnicy skarbowi mają prawo podjąć działania weryfikacyjne.

Warto pamiętać, że od sierpnia ubiegłego roku osoby kupujące pierwsze mieszkanie na rynku wtórnym są zwolnione z PCC. Jednakże, dla pozostałych nabywców, działania kontrolne mogą prowadzić do dodatkowych obciążeń podatkowych, jeśli nie są w stanie udowodnić adekwatności ceny zakupu do wartości rynkowej nieruchomości.

Aby uniknąć możliwych roszczeń podatkowych, eksperci zalecają, aby nabywcy zabezpieczyli się poprzez zgromadzenie dowodów potwierdzających rzeczywistą wartość rynkową nieruchomości. Istotnym dokumentem może być operat szacunkowy, przygotowany przez rzeczoznawcę, który często jest sporządzany w trakcie procesu kredytowania hipotecznego. Przechowywanie tego dokumentu przez co najmniej 5 lat jest zalecane, ponieważ odpowiada terminowi przedawnienia zobowiązań podatkowych.

Zadbajmy więc o swoje interesy i zabezpieczmy się przed nieprzyjemnymi konsekwencjami poprzez gromadzenie niezbędnych dokumentów potwierdzających rzeczywistą wartość nieruchomości.

Industry Overview:

The real estate industry in Poland has experienced significant growth in recent years. The demand for both residential and commercial properties has been steadily increasing, driven by factors such as a growing economy, low interest rates, and favorable government initiatives. The market is characterized by a mix of local and international developers, as well as a variety of property types and locations.

Market Forecasts:

Market forecasts indicate that the positive trends in the real estate industry are expected to continue in the coming years. The demand for residential properties is projected to remain strong, driven by factors such as urbanization, population growth, and favorable mortgage conditions. Additionally, the commercial real estate sector is expected to benefit from increased investor interest, particularly in office and retail spaces.

Industry Issues:

While the real estate market in Poland offers numerous opportunities, it is not without its challenges. One key issue is the potential for fraudulent practices, such as underreporting the value of transactions to minimize tax liabilities. This has prompted increased scrutiny from tax authorities and stricter enforcement measures to ensure compliance. Additionally, the industry faces issues related to housing affordability, urban development, and the need for sustainable building practices.

