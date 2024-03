Dyrektor dewelopera zatrudniony w Ministerstwie Rozwoju podczas prac nad programem kredytu 2%

Twoje wyniki wyszukiwania

W ostatnich dniach pojawiły się kontrowersje dotyczące zatrudnienia Tomasza Narkuna, dyrektora jednego z największych deweloperów w Polsce, w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Okazuje się, że Narkun pracował w ministerstwie przez blisko rok, zajmując się marketingiem i promowaniem programów rozwoju mieszkalnictwa.

Według udzielonej odpowiedzi Ministerstwa, Narkun pełnił funkcję eksperta ds. marketingu w zakresie rynku nieruchomości dla programów budownictwa, mieszkalnictwa i zagospodarowania przestrzennego. Jego zadaniem było analizowanie możliwości dotarcia do beneficjentów licznych programów i instrumentów służących rozwojowi mieszkalnictwa wielorodzinnego w Polsce.

Narkun zaczynał pracę w ministerstwie w czasie, gdy trwały prace nad programem „Bezpieczny kredyt 2 proc.”, który przyniósł deweloperom wielu nowych klientów i napompował ceny nieruchomości. Wywołuje to pewne zaniepokojenie co do bezstronności komentarzy publikowanych przez Narkuna na temat programu.

Dodatkowo, w mediach Narkun występował jako niezależny ekspert, nie informując o swojej współpracy z ministerstwem. Odpowiedź Ministerstwa na wniosek stowarzyszenia Watchdog Polska została udzielona po ponad miesiącu.

Sam Narkun zapewnia, że nie uczestniczył w procesie konstruowania przepisów związanych z programem kredytu 2 proc. i sam zakończył umowę o pracę w ministerstwie.

Cała ta sprawa budzi wiele kontrowersji i warto się zastanowić, czy taka sytuacja jest akceptowalna. Dyrektor dewelopera pracujący dla ministerstwa przy programie, który pozytywnie wpłynął na interesy deweloperów, może budzić podejrzenia o bezstronność i kolizję interesów.

Dodatkowe informacje o branży deweloperskiej w Polsce

Branża deweloperska w Polsce jest jednym z dynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki. Polscy deweloperzy są znani z wysokiej jakości inwestycji mieszkaniowych oraz osiągania znaczących zysków. W ciągu ostatnich lat, Polacy coraz częściej decydują się na zakup mieszkań z rynku pierwotnego, co przyczynia się do wzrostu popytu na nowe mieszkania.

Według raportu opublikowanego przez Polską Federację Deweloperów Nieruchomości (PFDN), wartość nowych mieszkań sprzedanych przez deweloperów w Polsce wzrosła o 9% w 2019 roku w porównaniu do poprzedniego roku. Średnia cena za metr kwadratowy mieszkania wzrosła o 6%.

Również prognozy na przyszłość dla branży deweloperskiej w Polsce są dobre. Według analiz rynkowych, sektor ten nadal będzie się rozwijać, ze względu na stabilną gospodarkę kraju, rosnącą liczbę ludności oraz zmieniające się preferencje mieszkaniowe. Spodziewa się dalszego wzrostu podaży mieszkań, zwłaszcza w większych miastach, gdzie popyt na nowe nieruchomości jest najwyższy.

Jednakże, branża deweloperska w Polsce musi zmierzyć się z pewnymi wyzwaniami i problemami. Jeden z głównych problemów jest deficyt ziemi budowlanej, szczególnie w centrach miast. To prowadzi do wzrostu cen gruntów, a co za tym idzie, do wzrostu kosztów budowy nowych mieszkań. Ponadto, deweloperzy muszą również radzić sobie z rosnącymi kosztami materiałów budowlanych oraz problemem niedoboru wysoko wykwalifikowanych pracowników budowlanych.

Podsumowanie:

Branża deweloperska w Polsce jest prosperującym sektorem, który odnotowuje wzrost sprzedaży mieszkań i zapowiada dalszy rozwój. Niemniej jednak, istnieją pewne wyzwania, takie jak niedobór ziemi budowlanej i rosnące koszty budowy. W kontekście kontrowersji dotyczących zatrudnienia dyrektora dewelopera w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, należy rozważyć kwestie bezstronności i kolizji interesów w takich związkach.