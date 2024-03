Twoje wyniki wyszukiwania

Przyszłość „Szpiegowa” – kompleksu rosyjskich budynków w Warszawie

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 26 marca, 2024 Miasto 0

Władze Warszawy planują przekształcenie kompleksu „Szpiegowa” przy ulicy Sobieskiego, który przez lata był zajmowany przez Rosjan. Chcą stworzyć tam mieszkania komunalne oraz „służbowe” dla grup zawodowych, takich jak policjanci. Inwentaryzacja kompleksu została już zakończona, choć oficjalnej dokumentacji budowlanej nie udało się odnaleźć. Remont budynku wymagać będzie znacznych nakładów finansowych, a decyzja co do przyszłego kształtu nieruchomości zostanie podjęta w najbliższych tygodniach.

Kompleks „Szpiegowa” stoi w katastrofalnym stanie i konieczne będzie jego kompleksowe odnowienie. Istnieje również plan wybudowania jeszcze jednego budynku na tej samej działce. Wiceprezydent Warszawy, Tomasz Bratek, podkreślił, że miasto nie ogranicza się tylko do mieszkań komunalnych, ale rozważane są różne formy wykorzystania przestrzeni. Jednym z pomysłów jest stworzenie mieszkań służbowych dla osób pracujących w zawodach szczególnie potrzebnych dla miasta, takich jak policjanci. Obecnie brak odpowiednich kwater utrudnia rekrutację funkcjonariuszy do pracy w Warszawie.

Remont kompleksu „Szpiegowa” będzie wymagał uzyskania odpowiednich odstępstw technicznych, ponieważ obecne przepisy budowlane nie przystają do rzeczywistości i wymagań technicznych. Działka, na której leży kompleks, należy do Skarbu Państwa, więc niezbędne jest porozumienie między władzami miasta a wojewodą mazowieckim w celu przekazania działki stołecznemu samorządowi.

Remont i przebudowa kompleksu „Szpiegowa” będą wymagać znacznych nakładów finansowych. Budynek jest w kiepskim stanie, z wystającymi kablami pod napięciem i złączeniami niezgodnymi z polskimi normami. Konieczne będzie również zbudowanie od nowa przyłączy mediów, takich jak kanalizacja, energia elektryczna i ogrzewanie.

„Szpiegowo” było miejscem zamieszkania pracowników rosyjskiej ambasady i przedstawicielstwa handlowego w czasach PRL. Od strony ulicy znajdował się klub rozrywkowy i hala do koszykówki. Wiedza o rosyjskich mieszkańcach oraz fakt, że budynek był przez lata zamknięty na cztery spusty, przyczyniły się do nadania mu nazwy „Szpiegowo”. Choć Rosjanie opuścili kompleks w 1989 roku, budynki wymagają długotrwałego remontu i przywrócenia do funkcjonowania. Przyszłość „Szpiegowa” będzie zależeć od decyzji władz miasta i wojewody mazowieckiego, którzy mają podjąć odpowiednie rozstrzygnięcia w najbliższych tygodniach.

The „Szpiegowa” complex in Warsaw is planned to be transformed into communal housing and „official” residences for professional groups such as police officers. The complex, which was previously occupied by Russians, is in a dilapidated state and will require significant financial investment for renovation. The decision regarding the future shape of the property will be made in the coming weeks.

In addition to communal housing, the city of Warsaw is considering various forms of space utilization for the complex. One idea is to create official residences for professionals in occupations that are particularly needed in the city, such as police officers. Currently, the lack of suitable accommodations hampers the recruitment of officers to work in Warsaw.

The renovation of the „Szpiegowa” complex will require obtaining technical exemptions, as current building regulations do not align with the reality and technical requirements. The land on which the complex is located belongs to the State Treasury, so an agreement between the city authorities and the Mazowieckie voivode is necessary to transfer the land to the local government.

The renovation and redevelopment of the „Szpiegowa” complex will require significant financial investment. The building is in poor condition, with exposed live wires and connections that do not comply with Polish standards. It will also be necessary to rebuild utility connections such as sewage, electricity, and heating.

Once the home of Russian embassy employees and trade representatives during the communist era, „Szpiegowa” had a nightclub and a basketball hall facing the street. The knowledge of its Russian residents and the fact that the building was closed off for years led to it being named „Szpiegowa” (which means „Spy” in Polish). Although the Russians left the complex in 1989, the buildings require extensive renovation and restoration to be functional again. The future of „Szpiegowa” depends on the decisions of the city authorities and the Mazowieckie voivode, who will make appropriate resolutions in the coming weeks.