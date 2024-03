Twoje wyniki wyszukiwania

Zabytek w Gdańsku-Wrzeszczu czeka na nowego właściciela

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 26 marca, 2024 Miasto 0

W Gdańsku-Wrzeszczu znajduje się ponad stuletni budynek, który od lat popada w ruinę i jest dewastowany. To historyczna przestrzeń, która kiedyś pełniła funkcję Zakładu dla Ociemniałych. Od momentu zakupu przez prywatną firmę w 2017 roku, budynek stał się masą upadłościową.

Chociaż budynek ten ma status zabytku według gminnej ewidencji, niestety nie doczekał się należytej ochrony. W 2018 roku wybuchł pożar, który spowodował spalenie dachu i poddasza. Od tego czasu budynek pozostaje bez zabezpieczeń i nie został odbudowany.

Niestety, ostatni właściciel nieruchomości, spółka Quantum Fund, ogłosił upadłość w październiku 2022 roku z powodu niewypłacalności. Obecnie syndykiem masy upadłościowej jest poznańska spółka prawnicza Grenda Restrukturyzacja. Jednakże, jak podkreśla radca prawny Łukasz Grenda, obecnie brakuje funduszy na wycenę wszystkich aktywów spółki, w tym również gdańskiej nieruchomości. Dlatego w pierwszej kolejności planuje się sprzedaż innego majątku spółki, z którego pozyskane pieniądze pozwolą na wycenę, zabezpieczenie i sprzedaż pozostałych nieruchomości.

Proces sprzedaży nieruchomości w Gdańsku prawdopodobnie rozpocznie się we wrześniu 2024 roku. Niestety, obecnie budynek nie jest zabezpieczony ani ogrodzony, co powoduje swobodny dostęp do niego. Jest to niebezpieczne zarówno dla samej nieruchomości, jak i dla dzieci, które w pobliżu korzystają z zajęć.

Oczekiwanie na nowego właściciela to szansa dla budyku, który kiedyś pełnił ważną rolę w społeczności. Wielu ludzi z Gdańska i okolic z pewnością zainteresuje się tym zabytkiem i zechce nadać mu nowe życie. Czas pokaże, czy i kiedy będzie to możliwe.

