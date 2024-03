Twoje wyniki wyszukiwania

Ceny nieruchomości w USA rosną szybko, a polski rynek zapowiada się pesymistycznie

27 marca, 2024

Według najnowszych danych, ceny nieruchomości w USA wzrosły najszybciej od wielu miesięcy. Indeks S&P CoreLogic Case-Shiller US National Home Price Index wskazuje na wzrost o 6% w porównaniu do ubiegłego roku. To najwyższy roczny wzrost od końca 2022 roku. Eksperci uważają, że głównymi powodami tego zjawiska są niedobór mieszkań oraz wysokie oprocentowanie kredytów hipotecznych, co utrudnia dostępność cenową dla potencjalnych nabywców.

Podobnie sytuacja na polskim rynku nieruchomości nie rysuje się optymistycznie. Ceny nieruchomości utrzymują się na wysokim poziomie, a przewidywania na przyszłość są pesymistyczne, zwłaszcza dla osób planujących budowę domu. Prognozuje się, że odblokowanie pieniędzy ze środków Krajowego Planu Odbudowy (KPO) spowoduje wzrost nowych inwestycji, czego konsekwencją może być podniesienie cen materiałów budowlanych oraz kosztów robocizny.

Warto również zaznaczyć, że wkrótce w Polsce może zostać wdrożona tzw. dyrektywa budynkowa, która będzie nakładała obowiązek remontów na właścicieli nieruchomości. Celem tego dokumentu jest modernizacja budynków w celu zapewnienia bezpieczeństwa dla środowiska. Szacuje się, że kilka milionów właścicieli nieruchomości będzie zmuszonych do przeprowadzenia remontów.

Jednak istnieje też pewna pozytywna informacja z polskiego rynku nieruchomości. W ostatnich miesiącach obserwuje się stopniową korektę cen wynajmu mieszkań, głównie ze względu na zwalnianie przez Ukraińców, którzy szukali schronienia w Polsce na początku wojny. Jest także większa dostępność mieszkań, co skutkuje obniżeniem cen wynajmu.

Podsumowując, ceny nieruchomości w USA rosną w zawrotnym tempie, a perspektywy na polskim rynku również nie są optymistyczne. Zapowiada się wysoki popyt na rynku nieruchomości w Polsce w związku z odblokowaniem środków KPO i możliwą implementacją dyrektywy budynkowej. Jednocześnie, zwalnianie mieszkań przez Ukraińców przynosi korzyści dla osób szukających wynajmu.

According to the latest data, property prices in the USA have risen at the fastest pace in many months. The S&P CoreLogic Case-Shiller US National Home Price Index indicates a 6% increase compared to last year, marking the highest annual growth since the end of 2022. Experts believe that the main reasons for this phenomenon are the shortage of housing and high mortgage interest rates, which make it challenging for potential buyers to afford properties.

Similarly, the situation in the Polish real estate market does not look optimistic. Property prices remain high, and future forecasts are pessimistic, especially for those planning to build a house. It is predicted that the release of funds from the National Reconstruction Plan (KPO) will lead to an increase in new investments, resulting in higher prices of construction materials and labor costs.

It is worth noting that Poland may soon implement the so-called building directive, which will impose renovation obligations on property owners. The purpose of this directive is to modernize buildings to ensure environmental safety. It is estimated that several million property owners will be required to carry out renovations.

However, there is also some positive news from the Polish real estate market. In recent months, there has been a gradual correction in rental prices, mainly due to the release of properties previously occupied by Ukrainians who sought refuge in Poland at the beginning of the war. There is also greater availability of apartments, leading to a decrease in rental prices.

In summary, property prices in the USA are rising at a dizzying pace, and the prospects in the Polish market are also not optimistic. There is anticipated high demand in the Polish real estate market due to the unlocking of funds from the KPO and the possible implementation of the building directive. At the same time, the release of apartments by Ukrainians brings benefits to those seeking rental properties.

