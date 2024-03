Twoje wyniki wyszukiwania

Cztery zabytkowe budynki w Zduńskiej Woli otrzymują dotację na renowację

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 27 marca, 2024 Miasto 0

Cztery historyczne budynki w Zduńskiej Woli zostaną poddane kompleksowemu remontowi, dzięki wsparciu finansowemu od lokalnych władz. Właściciele nieruchomości otrzymają łącznie 90 tysięcy złotych, które mogą przeznaczyć na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane.

Przyznane dotacje pozwolą na przeprowadzenie niezbędnych działań mających na celu zachowanie oryginalnego charakteru i wartości historycznej tych obiektów. Komisja oceniła wartość historyczną, artystyczną oraz znaczenie każdego z budynków dla struktury urbanistycznej miasta.

Pierwszym obiektem, który otrzyma dotację, jest budynek przy ulicy Fabrycznej 4. Właściciel będzie mógł skorzystać z 20 tysięcy złotych na remont elewacji, wymianę stolarki okiennej, izolację termiczną oraz odrestaurowanie drzwi wejściowych.

Kolejny budynek, znajdujący się przy ulicy Dąbrowskiego 27, otrzyma 30 tysięcy złotych na naprawę tynków na elewacji ściany północnej.

Trzeci z obiektów, mieszczący się przy ulicy Złotnickiego 16, otrzyma dotację w wysokości 17,5 tysiąca złotych. Środki te zostaną przeznaczone na odrestaurowanie, renowację, czyszczenie oraz impregnację drewnianych gontów.

Ostatnim budynkiem, który otrzyma wsparcie finansowe, jest hala fabryczna z zespołu dawnej fabryki Krentza, mieszcząca się przy ulicy Królewskiej 19. Właściciel będzie mógł przeznaczyć 22,5 tysiąca złotych na wypiaskowanie ściany fabryki.

Te cztery budynki mają duże znaczenie dla Zduńskiej Woli zarówno pod względem historycznym, jak i kulturowym. Ich odrestaurowanie przyczyni się do zachowania dziedzictwa architektonicznego miasta i podkreśli jego unikalny charakter.

The revitalization and restoration of the four historical buildings in Zduńska Wola, supported by local authorities, are set to bring renewed life to these architectural gems. The property owners have been granted a total of 90,000 złotych to be used for conservation, restoration, or construction work.

The allocated grants will enable the necessary actions to be taken to preserve the original character and historical value of these buildings. A commission has assessed the historical, artistic, and urban significance of each structure within the city.

The first building, located at 4 Fabryczna Street, will receive a grant of 20,000 złotych for facade renovation, window frame replacement, thermal insulation, and the restoration of entrance doors.

The next building, situated at 27 Dąbrowskiego Street, will be granted 30,000 złotych for the repair of plaster on the northern wall facade.

The third building, located at 16 Złotnickiego Street, will receive a grant of 17,500 złotych for the restoration, renovation, cleaning, and impregnation of wooden shingles.

The final building to receive financial support is the factory hall within the former Krentz factory complex, situated at 19 Królewska Street. The owner will be able to allocate 22,500 złotych for sandblasting the factory wall.

These four buildings hold great significance for Zduńska Wola, both historically and culturally. Their restoration will contribute to the preservation of the city’s architectural heritage and emphasize its unique character.