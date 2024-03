Twoje wyniki wyszukiwania

Tomkun Narkun – ekspert w MRiT

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 27 marca, 2024 Miasto 0

Na podstawie udostępnionych informacji publicznych dowiedzieliśmy się, że Tomasz Narkun zakończył swoją współpracę z Ministerstwem Rozwoju i Technologii (MRiT) 29 lutego 2024 r. Ekspert był zatrudniony od marca 2023 r. na stanowisku „eksperta ds. marketingu w zakresie rynku nieruchomości dla Programów/instrumentów z zakresu budownictwa, mieszkalnictwa i zagospodarowania przestrzennego”.

Według informacji podanych w tekście, Narkun miał wiele obowiązków, takich jak analiza możliwości dotarcia do beneficjentów programów, wykonywanie zadań zleconych przez kierownictwo, uczestnictwo w konsultacjach eksperckich oraz prezentowanie rezultatów i wniosków z działań marketingowych.

Wzbudziło to jednak kontrowersje wśród użytkowników platformy X, zwłaszcza w odniesieniu do „niestandardowych sposobów dotarcia do beneficjentów”. Pojawiają się obawy, że Narkun mógł zamieszczać nieobiektywne informacje na swoim koncie, które obecnie ma ponad 52 tysiące obserwujących.

Narkun dość szczegółowo odniósł się do zarzutów stawianych przez media, zapewniając, że w czasie swojej pracy w MRiT miał za zadanie przedstawienie przepisów dotyczących walki z patodeweloperstwem, pracę nad systemem cen, propozycję zniesienia PCC na pierwsze mieszkanie, zmianę decyzji środowiskowej oraz stworzenie całej Road mapy podażowej. Odneguje również, że nie miał udziału w tworzeniu przepisów związanych z Bezpiecznym Kredytem 2%, który był zapowiedziany jeszcze przed jego zatrudnieniem.

Narkun uważa, że hejt, który na niego spadł, jest krzywdzący. Podkreśla swoją wiedzę branżową i odpowiedzialność za realizację wielu projektów. Dziękując osobom, które dały mu możliwość pracy w MRiT, wyraża nadzieję, że portal, na którym wiadomości o nim się pojawiały, ostatecznie stanie się portalem prawdy.

