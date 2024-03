Twoje wyniki wyszukiwania

Atrakcyjna działka budowlana z widokiem na pasma górskie

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 28 marca, 2024 Miasto 0

Prezentujemy na sprzedaż niezwykle atrakcyjną działkę budowlaną o powierzchni 1111 m2, zlokalizowaną w malowniczej okolicy Pogórza, przy ulicy Górne Stawy. Jest to idealna oferta dla osób poszukujących miejsca do budowy domu jednorodzinnego w urokliwym otoczeniu.

Działka posiada różnorodny zakres przeznaczenia według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Oprócz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, istnieje również możliwość zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych. Ponadto, działka jest odpowiednia również pod usługi podstawowe o powierzchni użytkowej do 100 mkw, które mogą być wolnostojące lub wbudowane w budynki mieszkalne. Nie brakuje również planów dotyczących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz zieleni urządzonej i izolacyjnej. Obecność wewnętrznych dróg sprawia, że dostęp do działki jest łatwy i dogodny.

Jednym z największych atutów tej działki jest jej położenie. Teren jest płaski, co daje mnóstwo możliwości aranżacyjnych, a jednocześnie oferuje przepiękne widoki na pobliskie pasma górskie. Bliskość stawów tworzy dodatkowo niepowtarzalny, naturalny krajobraz, który zapewni domownikom ciszę i spokój.

Nie tylko jest to doskonałe miejsce do zamieszkania, ale też doskonale skomunikowane z okolicznymi miejscowościami. Dojazd do Skoczowa zajmuje zaledwie kilka minut, a do innych popularnych destynacji, takich jak Ustroń, Wisła, Bielsko-Biała, Cieszyn czy Katowice, można dotrzeć w krótkim czasie samochodem.

Jeśli jesteś zainteresowany/zainteresowana zakupem tej atrakcyjnej działki, zapraszamy do kontaktu oraz na prezentację, podczas której będziesz mógł/mogła poznać jej pełny potencjał.

Wioletta Śliwka

TEL. 724 634 647

The article discusses the sale of an attractive building plot located in a picturesque area of the Pogórze region in Poland. The plot is 1111 square meters in size and is an ideal opportunity for individuals looking to build a single-family home in a charming environment.

According to the Local Spatial Development Plan, the plot has a diverse range of possible uses. In addition to residential construction, there is also the possibility of developing agricultural, livestock, and horticultural farms. Furthermore, the plot is suitable for basic services with a usable area of up to 100 square meters, either as freestanding structures or integrated into residential buildings. Plans for internal roads, technical infrastructure, as well as landscaped and isolation greenery, are also in place. The presence of internal roads ensures easy and convenient access to the plot.

One of the greatest advantages of this plot is its location. The flat terrain offers numerous possibilities for design and also provides beautiful views of nearby mountain ranges. The proximity of ponds creates a unique, natural landscape that guarantees peace and tranquility for future homeowners.

Not only is this an excellent place to live, but it is also well-connected to surrounding towns and cities. Skoczów can be reached in just a few minutes, and other popular destinations such as Ustroń, Wisła, Bielsko-Biała, Cieszyn, and Katowice are easily accessible by car in a short amount of time.

If you are interested in purchasing this attractive plot, you are invited to contact Wioletta Śliwka at TEL. 724 634 647 for more information and to arrange a viewing to explore its full potential.

