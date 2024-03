Twoje wyniki wyszukiwania

Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozważa utworzenie centralnej bazy danych o rynku mieszkań

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 28 marca, 2024 Miasto 0

Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) analizuje możliwość stworzenia spójnej bazy danych o rynku mieszkań, która zawierać będzie szczegółowe informacje, w tym transakcyjne ceny nieruchomości. Projekt ma być wdrożony stopniowo, jednak gromadzone dane mają być nie tylko źródłem wiedzy o realnych cenach mieszkań, ale także służyć jako podstawa do lepszego parametryzowania programów rządowych.

Dotychczasowy brak skonsolidowanej bazy danych na temat cen mieszkań stał się widocznym problemem, którego skutki odczuwają zarówno deweloperzy, jak i potencjalni nabywcy. Pomysł stworzenia takiego narzędzia pojawił się już wcześniej, jednak nie udało się go wdrożyć z powodu braku odpowiednich przepisów. Teraz MRiT wraca do tej koncepcji, uwzględniając dotychczasowe doświadczenia.

Zgodnie z zapowiedziami, bazę danych ma prowadzić Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. W ramach projektu, fundusz będzie korzystał z danych zgromadzonych już przez Deweloperski Fundusz Gwarancyjny oraz Krajową Administrację Skarbową. Dane te obejmują zarówno informacje z aktów notarialnych, które są zebrane od notariuszy, jak i zestawienia przesyłane bezpośrednio przez firmy deweloperskie.

Celem takiej centralnej bazy danych jest nie tylko udostępnienie informacji o realnych cenach mieszkań, ale również stworzenie solidnego podstawy dla programów rządowych. Dzięki precyzyjnym danym i ich parametryzacji, resort rozwoju i technologii będzie w stanie lepiej dostosować programy rządowe do potrzeb konkretnych grup społecznych.

Wprowadzenie takiego narzędzia może przyczynić się do większej przejrzystości na rynku nieruchomości, ułatwiając zarówno proces sprzedaży, jak i zakupu mieszkań. Ponadto, dostęp do rzetelnych informacji o cenach może wpłynąć na bardziej transparentne kształtowanie rynku, skutkując korzyściami dla wszystkich zainteresowanych stron.

Stworzenie centralnej bazy danych o rynku mieszkań to krok w dobrym kierunku, który może przyczynić się do lepszej równowagi na rynku nieruchomości oraz ułatwić proces podejmowania decyzji dotyczących zakupu lub sprzedaży mieszkania. Więcej informacji na temat tego projektu można spodziewać się w najbliższych miesiącach, gdyż prace nad bazą danych nadal trwają.

The Ministry of Development and Technology (MRiT) is currently analyzing the possibility of creating a comprehensive housing market database that will include detailed information, including transactional property prices. The project is expected to be implemented gradually, with the collected data not only serving as a source of knowledge about real housing prices but also as a basis for better parameterization of government programs.

The lack of a consolidated database on housing prices has become a visible problem, affecting both developers and potential buyers. The idea of ​​creating such a tool has been raised before but was not successfully implemented due to a lack of appropriate regulations. Now, MRiT is revisiting this concept, taking into account previous experiences.

According to the announcements, the database will be managed by the Insurance Guarantee Fund. As part of the project, the fund will utilize data already gathered by the Developers’ Guarantee Fund and the National Tax Administration. These data include information from notarial acts collected from notaries, as well as reports submitted directly by development companies.

The goal of such a central database is not only to provide information about real housing prices but also to create a solid foundation for government programs. With precise data and their parametrization, the Ministry of Development and Technology will be able to better tailor government programs to the specific needs of various social groups.

The introduction of such a tool can contribute to greater transparency in the real estate market, facilitating both the sales and purchase processes. Additionally, access to reliable price information can lead to a more transparent shaping of the market, benefiting all interested parties.

Creating a centralized housing market database is a step in the right direction, which can contribute to a better balance in the real estate market and facilitate the decision-making process regarding the purchase or sale of a property. More information about this project can be expected in the coming months, as work on the database is ongoing.

For more information about this project, please visit Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT).