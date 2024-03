Twoje wyniki wyszukiwania

Popularność rynku najmu mieszkań rośnie w lutym

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 28 marca, 2024 Miasto 0

W lutym tego roku, po noworocznym szczycie na rynku najmu, aktywność potencjalnych najemców nieco się obniżyła. Jednak ten spadek wyniósł tylko 8%, co oznacza, że rynek nadal jest bardzo aktywny. W minionych latach spadek wynosił średnio 16%, więc można stwierdzić, że znacznie mniej osób decyduje się teraz na rezygnację z wynajmu mieszkania.

Według danych z serwisu Otodom, liczba wyszukiwań mieszkań na wynajem wzrosła o 17% w porównaniu do ubiegłego roku. W ostatnim miesiącu odnotowano prawie 1,5 miliona wyszukiwań, co świadczy o rosnącej popularności rynku najmu. To dobra wiadomość dla osób szukających mieszkań, ponieważ oznacza to większy wybór ofert.

Niewątpliwie osoby rozglądające się za mieszkaniem na wynajem nie mogły narzekać w lutym na brak ofert. Baza ogłoszeń na serwisie Otodom wzrosła o 5% w ciągu miesiąca. Na koniec lutego dostępnych było 27 tysięcy ogłoszeń, co stanowi dość znaczną liczbę. Warto również zauważyć, że większość największych miast w Polsce zanotowała znaczną poprawę i zwiększenie liczby ofert w porównaniu do stycznia.

Oznacza to, że rynek najmu mieszkań jest wciąż atrakcyjny i perspektywiczny dla osób poszukujących takiej formy zamieszkania. Zwiększona liczba ofert sprawia, że mają one większy wybór i szansę na znalezienie idealnego lokum. Lutego była to zdecydowanie korzystna przestrzeń czasowa dla potencjalnych najemców, którzy mogli bez problemów znaleźć ofertę dopasowaną do swoich potrzeb.

The rental market in Poland continues to show strong activity, with a slight decline of only 8% in potential tenant activity following the peak in the new year. This is a significant improvement compared to the average decline of 16% in previous years, indicating that fewer people are opting out of renting apartments now.

According to data from the Otodom website, the number of searches for rental apartments has increased by 17% compared to last year. In the past month alone, there were nearly 1.5 million searches, indicating a growing popularity in the rental market. This is good news for apartment seekers as it means a greater selection of available offers.

Undoubtedly, those searching for rental apartments in February had no shortage of options. The listing base on the Otodom website increased by 5% within the month. At the end of February, there were 27,000 listings available, which is a considerable number. It is also worth noting that most major cities in Poland experienced significant improvements and an increase in the number of available rental offers compared to January.

This indicates that the rental market for apartments in Poland remains attractive and promising for those seeking this form of accommodation. The increased number of offers gives them a greater choice and a better chance of finding the perfect place. February was undeniably a favorable time frame for potential tenants who could easily find an offer that matched their needs.

