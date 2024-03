Twoje wyniki wyszukiwania

Wyższe ceny mieszkań w Trójmieście zachęcają do zakupu w okolicach metropolii

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 28 marca, 2024 Miasto 0

Coraz większe ceny mieszkań w Trójmieście sprawiły, że wielu nabywców rozważa zakup lokum w okolicznych miejscowościach. Według danych zebranych przez ekspertów portalu RynekPierwotny.pl, można zaoszczędzić niemal 190 tysięcy złotych, kupując dwupokojowe mieszkanie w okolicy Trójmiasta.

Średnia cena za metr kwadratowy nowego mieszkania w lutym w Trójmieście zbliżyła się do 15 tysięcy złotych. Eksperci zauważają, że wysoki poziom cen stawia wielu nabywców przed trudnym wyborem: wynajem mieszkania w lokalizacji, gdzie marzone mieszkanie jest poza ich finansowym zasięgiem, lub przeprowadzka do jednej z okolicznych miejscowości. Coraz więcej osób decyduje się na tę drugą opcję, przede wszystkim ze względu na atrakcyjną cenę.

W okolicach Trójmiasta średnio zapłacimy 11 642 złotych za metr kwadratowy nowego mieszkania z rynku pierwotnego. Jednym z czynników wpływających na tak dużą różnicę w cenie jest podaż i cena gruntów. W miejscowościach okalających większe miasta grunty są po prostu tańsze. Ponadto, w podmiejskich lokalizacjach dominuje popularny segment rynku mieszkań, który jest bardziej przystępny cenowo. W metropoliach ceny są podniesione przez mieszkania luksusowe, przeznaczone dla zamożnych nabywców.

Dwupokojowe mieszkania są najchętniej nabywanym typem nieruchomości. Średnia cena takiego mieszkania w Trójmieście wynosi obecnie około 680 tysięcy złotych, podczas gdy pod miastem można znaleźć takie mieszkanie za około 491 tysięcy złotych. Oznacza to oszczędność w wysokości około 189 tysięcy złotych.

Mimo że oferta mieszkań w miejscowościach podmiejskich jest nadal ograniczona, deweloperzy starają się nadążyć za popytem. W ciągu ostatnich trzech miesięcy oferta nowych mieszkań w Trójmieście wzrosła o 7%, a pod Trójmiastem o 6%.

Zakup mieszkania w lokalizacji podmiejskiej może być atrakcyjną alternatywą dla tych, którzy nie chcą lub nie mogą płacić wysokich cen za mieszkanie w samym centrum miasta. W okolicach Trójmiasta dostępne są mieszkania w niższych przedziałach cenowych, co przyciąga coraz większą liczbę potencjalnych nabywców.

The increasing prices of apartments in the Tricity area have prompted many buyers to consider purchasing properties in neighboring towns. According to data collected by experts from the RynekPierwotny.pl portal, it is possible to save nearly 190,000 złoty by buying a two-bedroom apartment in the vicinity of Tricity.

The average price per square meter for a new apartment in Tricity reached nearly 15,000 złoty in February. Experts note that the high level of prices presents many buyers with a difficult choice: renting an apartment in a location where their dream apartment is beyond their financial reach, or moving to one of the neighboring towns. An increasing number of people are opting for the latter option, primarily due to the attractive price.

In the vicinity of Tricity, the average price per square meter for a new apartment from the primary market is 11,642 złoty. One of the factors contributing to this large price difference is the supply and price of land. In towns surrounding larger cities, land is simply cheaper. Moreover, suburban locations are dominated by the popular segment of the housing market, which is more affordable. In metropolitan areas, prices are higher due to luxury apartments intended for wealthy buyers.

Two-bedroom apartments are the most commonly purchased type of property. The average price for such an apartment in Tricity is currently around 680,000 złoty, while outside the city, one can find such apartments for about 491,000 złoty. This means a savings of approximately 189,000 złoty.

Although the supply of apartments in suburban towns is still limited, developers are trying to keep up with the demand. In the past three months, the offer of new apartments in Tricity has increased by 7%, while outside Tricity, it has increased by 6%.

Purchasing an apartment in a suburban location can be an attractive alternative for those who do not want or cannot afford to pay high prices for an apartment in the city center. In the vicinity of Tricity, there are apartments available at lower price ranges, which is attracting an increasing number of potential buyers.

