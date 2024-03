Twoje wyniki wyszukiwania

Nowe możliwości dzierżawy gruntów w Ostrołęce

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 29 marca, 2024 Miasto 0

Stosownie do przepisu prawa dotyczącego gospodarki nieruchomościami, Prezydent Miasta Ostrołęki ogłosił listę nieruchomości gruntowych, które mogą zostać wydzierżawione bez przetargu. Lista ta została umieszczona na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki oraz na stronie internetowej.

Na liście znajdują się cztery działki, które są własnością Miasta Ostrołęki. Numerami geodezyjnymi są kolejno: 20111 przy ulicy Obrońców, 20076 przy ulicy Bojowników, 40295/5 przy ulicy Psarskiego oraz 40481/33 i 40481/13 przy ulicy Zielonej. Dodatkowo na liście widnieją nieruchomości o numerach: 40094/7, 40050/6, 40050/3 oraz 40062/7 przy ulicy Chętnika.

Dzierżawa tych gruntów może odbyć się bez konieczności przeprowadzenia przetargu. Oznacza to, że potencjalni dzierżawcy mają teraz szansę na skorzystanie z tych nieruchomości w prostszy i bardziej szybki sposób. Szczegóły dotyczące dzierżawy i formalności można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki.

Ta inicjatywa daje szanse dla osób prywatnych, przedsiębiorców czy organizacji, które chciałyby wykorzystać te działki do różnych celów. Dzierżawa nieruchomości może otworzyć nowe możliwości rozwoju zarówno dla mieszkańców miasta, jak i dla gospodarki lokalnej.

Zachęcamy zainteresowane strony do zapoznania się z listą nieruchomości dostępną na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrołęki. To doskonała okazja, aby skorzystać z tych gruntów i wnieść swój wkład w rozwój miasta. Nie przegap tej szansy!

Industry Overview:

The real estate industry in Ostrołęka, Poland, is governed by specific laws and regulations. One such regulation allows the Mayor of Ostrołęka to lease certain land properties without the need for a tender. This initiative aims to provide opportunities for individuals, businesses, and organizations to utilize these properties for various purposes. The leasing of these lands can potentially open up new development possibilities for both the city’s residents and the local economy.

Market Forecasts:

While the article does not provide specific market forecasts, the availability of these land properties for lease presents an opportunity for economic growth and development. By attracting private individuals, entrepreneurs, and organizations to utilize these lands, the local economy can experience positive effects, such as job creation, increased revenue, and improved infrastructure.

Industry Issues:

One notable issue related to the real estate industry in Ostrołęka is the decision-making process for leasing land without a tender. While this initiative aims to simplify and expedite the leasing process, concerns may arise regarding transparency and fair competition. It is essential for the local government to ensure that safeguards are in place to maintain fairness and prevent any potential corruption or favoritism.

