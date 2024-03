Twoje wyniki wyszukiwania

Zaległości czynszowe firm wynoszą 106 mln zł – Branże najbardziej zadłużone

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 29 marca, 2024 Miasto 0

Według najnowszych danych Krajowego Rejestru Długów, polskie firmy mają obecnie zaległości czynszowe wynoszące co najmniej 106 mln zł. Najbardziej zadłużone branże to budowlana, handlowa i gastronomiczna. To jednak tylko oficjalne dane, a rzeczywiste długi mogą być nawet kilka razy większe, ponieważ nie zawsze są one włączane do biur informacji gospodarczej.

Rozrost zadłużenia wynika z wielu czynników, takich jak wzrost ryzyka transakcyjnego związany z niewypłacalnością klientów. W związku z tym zarządcy nieruchomości komercyjnych zaczynają bardziej weryfikować potencjalnych najemców, sprawdzając ich historię w rejestrach dłużników. Dzięki temu mogą podejmować bardziej świadome decyzje biznesowe.

Perspektywy na obecny rok nie są optymistyczne dla zarządców nieruchomości komercyjnych. Wzrost cen energii może jeszcze bardziej pogorszyć sytuację związane z dyscypliną płatniczą klientów. Braćmi o niskiej i średniej wiarygodności płatniczej są firmy z branży transportowej, gospodarki magazynowej, handlu hurtowego, zakwaterowania i gastronomii.

Zwraca się uwagę na fakt, że wpis do Krajowego Rejestru Długów ma wiele negatywnych konsekwencji dla dłużników. Zmniejsza to zdolność do korzystania z usług finansowych i obniża wiarygodność na rynku. Wiele instytucji finansowych może odmówić takiej osobie udzielenia kredytu lub finansowania w ratach. Ponadto, współpracujące z KRD instytucje otrzymują informacje o wpisie dłużnika do rejestru.

Aby zapobiec opóźnieniom w płatnościach, zarządcy nieruchomości komercyjnych mogą stosować pieczęcie prewencyjne, które informują o możliwości wpisania danej osoby do KRD. Badania przeprowadzone w ubiegłym roku wykazały, że klienci preferują opłacenie faktur firm współpracujących z KRD, aby uniknąć wpisania do rejestru w przypadku braku wystarczających środków finansowych.

Zadłużenie firm z tytułu czynszów stanowi poważny problem, który wymaga większej ostrożności i regulacji ze strony zarządców nieruchomości. Tylko w ten sposób można minimalizować ryzyko niewypłacalności klientów i prowadzić zdrowe relacje biznesowe.

The current article discusses the issue of rental arrears in Poland, with a focus on the most indebted industries being construction, trade, and gastronomy. However, it is important to note that these are only official figures, and the actual debts may be even several times higher as not all debts are included in the economic information bureaus.

The growth of indebtedness can be attributed to various factors, such as increased transactional risk associated with customer insolvency. As a result, commercial property managers are starting to conduct more thorough verification of potential tenants by checking their history in debtor registers. This enables them to make more informed business decisions.

The prospects for the current year are not optimistic for commercial property managers. The rise in energy prices may further worsen the payment discipline of customers. The industries with low and medium creditworthiness are those in the transportation, warehousing, wholesale trade, accommodation, and gastronomy sectors.

It is worth noting that being listed in the National Debt Register has several negative consequences for debtors. It reduces their ability to access financial services and impairs their credibility in the market. Many financial institutions may refuse to grant credit or financing in installments to such individuals. Moreover, institutions cooperating with the National Debt Register receive information about the debtor’s entry.

To prevent payment delays, commercial property managers can use precautionary measures, such as placing warning seals that inform about the possibility of being listed in the National Debt Register. Research conducted last year has shown that customers prefer to pay invoices from companies cooperating with the National Debt Register to avoid being listed in the register in case of insufficient financial resources.

The indebtedness of companies due to rent poses a serious problem that requires greater caution and regulation from property managers. Only in this way can the risk of customer insolvency be minimized and healthy business relationships be maintained.

For additional information on the topic, you can visit Krajowy Rejestr Długów, which is the National Debt Register’s official website.