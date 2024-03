Twoje wyniki wyszukiwania

Mafia w Słupcy ukradła rodzinny dom: Słupcy potrzebują sprawiedliwości

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 30 marca, 2024 Miasto 0

Sprawa zajęcia rodzinnego domu przez opiekunów prawnych spadkobierców jest jednym z wielu przykładów niesprawiedliwości, które spotkały 73-letnią panią Lucynę Poniatowską z Słupcy. Ta historia jest pełna tragedii i poświęcenia. Pani Lucyna przez wiele lat opiekowała się swoimi siostrzeńcami niepełnosprawnymi, której siostra Halina Reks urodziła. Pomimo tego, że wyjechała za granicę w poszukiwaniu lepszego życia, zawsze była blisko swojej rodziny.

Gdy mąż pani Haliny zmarł, pani Lucyna była tam, aby wesprzeć siostrę w jej trudnym zadaniu opieki nad dziećmi. Z biegiem lat, siostrzeńcy dorastali, ale niestety zostali pozbawieni matki. Dwóch z nich znalazło się w Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie, a dwóch pozostało z panią Lucyną. Choć teraz wszyscy żyją w DPS, dzieci często czekają na swoją ciocię, by na chwilę wrócić do domu, w którym się wychowali.

Dom, który przez lata był zamieszkiwany przez rodzinę Reksów, teraz ma zostać sprzedany przez opiekunów prawnych. Jednak pani Lucyna nie zgadza się na to i chce, aby dom pozostał w rodzinie. Niestety, rzeczoznawca zawyżył cenę nieruchomości, uniemożliwiając pani Lucynie wykup domu. Według niej nikt nie kupi domu za taką cenę, zwłaszcza że wymaga on gruntownego remontu.

Nie ma jednak nadziei na tanie wykupienie domu, ponieważ sąd już podjął decyzję, że cena sprzedaży nie może być niższa niż wskazana przez rzeczoznawcę. Dom jest teraz w rękach opiekunów prawnych, a pani Lucyna czuje, że została pozbawiona możliwości odbudowy życia dla swojej rodziny.

To nieprawda, że dom jest nie do zamieszkania. W rzeczywistości wymaga on jedynie remontu, który pochłonie około 400 tysięcy złotych. Jednak pani Lucyna nie dysponuje takimi środkami, co czyni sytuację jeszcze bardziej niesprawiedliwą.

Ta historia jest przykładem, jak system prawny może być niesprawiedliwy dla zwykłych ludzi. Pani Lucyna i jej siostrzeńcy potrzebują sprawiedliwości. Nie jest to jedynie sprawa pieniędzy, ale również uczucia przynależności do domu, który był dla nich ważny przez tyle lat.

Miejmy nadzieję, że ta historia skłoni nas do zastanowienia się nad tym, jak możemy poprawić nasz system prawny, aby zapewnić sprawiedliwość dla wszystkich. Życie ludzi nie powinno być zależne od biurokratycznych decyzji.

The case of the family home being taken over by legal guardians of the heirs is just one example of the injustices faced by 73-year-old Lucyna Poniatowska from Słupca. This story is full of tragedy and sacrifice. For many years, Lucyna took care of her disabled nieces and nephews, whom her sister Halina Reks gave birth to. Despite leaving the country in search of a better life, Lucyna was always close to her family.

When Halina’s husband passed away, Lucyna was there to support her sister in the difficult task of caring for the children. Over the years, the nieces and nephews grew up, but unfortunately, they were deprived of their mother. Two of them ended up in the Social Welfare Home in Strzałkowo, and two stayed with Lucyna. Although they all now live in the home, the children often wait for their aunt to return for a while to the house they grew up in.

The home, which was inhabited by the Reks family for years, is now set to be sold by the legal guardians. However, Lucyna does not agree with this and wants the home to stay in the family. Unfortunately, the appraiser inflated the property price, making it impossible for Lucyna to buy back the house. According to her, no one will buy the house at such a price, especially since it requires extensive renovation.

There is no hope for a cheap repurchase of the house because the court has already decided that the sale price cannot be lower than what the appraiser indicated. The house is now in the hands of legal guardians, and Lucyna feels that she has been deprived of the opportunity to rebuild her family’s life.

It is not true that the house is uninhabitable. In reality, it only requires renovations that would cost around 400,000 złoty. However, Lucyna does not have the means to afford it, making the situation even more unjust.

This story is an example of how the legal system can be unfair to ordinary people. Lucyna and her nieces and nephews need justice. It is not just about money, but also a sense of belonging to the home that was important to them for so many years.

Let us hope that this story prompts us to reflect on how we can improve our legal system to ensure justice for all. People’s lives should not depend on bureaucratic decisions.

